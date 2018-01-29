美國貿易代表對重啟NAFTA協商抱持希望

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，美國國會共和黨議員 Dave Reichert 週日 (28 日) 表示，美國貿易代表萊特希澤對重新協商北美自由貿易協定 (NAFTA) 的談判抱有希望，但也意識到還有大量的工作要做。來自美國、加拿大和墨西哥的官員 29 日將結束在蒙特利爾舉行的第六輪 NAFTA 談判，目前鮮有跡象顯示就美國修訂這項 1.2 兆美元協定的提議達成協議。



Reichert 聽取萊特希澤的簡要介紹後指出，美方對延長 NAFTA 談判的想法持開放態度。整個 NAFTA 談判應在 3 月底前落幕。



美國總統川普指責 1994 年的協定造成就業損失和對墨西哥貿易嚴重赤字，反復威脅若不進行重大調整，將退出該協議。市場對可能掀起的經濟風暴一直感到緊張。



加拿大外交部長佛理蘭 (Chrystia Freeland) 和墨西哥經濟部長 Ildefonso Guajardo 週一將在蒙特利爾會面，討論已經取得的進展。目前的進展仍然遲緩。



官員表示，如果這三個國家 (the three) 認為協商程序應繼續，屆時將在 2 月 26 日於墨西哥開啟新一輪談判。



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