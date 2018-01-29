【IPO追蹤】雅居樂雅生活(03319-HK)今天起招股

雅居樂(03383-HK)分拆旗下雅居樂雅生活服務股份有限公司(03319-HK)上市。雅居樂雅生活服務為中高端中國物業管理服務供應商，計劃發行3億3333.4萬股股份，其中90%為國際配售，10%作香港公開認購；超額配股權5000萬股。集團於2017年前9個月利潤約2億人民幣，同比增長57.5%。每持有50股雅居樂的股份，可以保證認購到1股雅生活股份。

雅居樂雅生活明天起招股，股份每股作價10.8至14.2港元，每手250股，入場費3585.77港元。市值最多189.333億港元。匯豐企業金融和華泰金融為聯席保薦人。是次集資金額，65%作戰略投資收購，以及進一步發展戰略聯盟，收購其他物業管理公司、社區產品及服務公司，投資物業管理產業基金。10%作開發集團一站式服務平台，15%作發展管理數字化、服務專業化、流程標準化和操作機械化，10%作營運資金。集團將於1月29日至2月2日中午公開招股，2月8日公佈發售價，2月9日掛牌上市。

雅居樂雅生活招股書披露，2017年集團利潤2.813億元人民幣，同比增長66.4%。集團執行董事兼首席執行官劉德明，於1月28日記者會上分析，增長來源主要來自第三方地產開發商提供物業管理服務收入，特別是內地中等級的開發商，他們都「主動找上門」，要求雅居樂雅生活提供物業管理服務，希望藉此提升他們物業管理品質，提升議價能力以至銷售速度。集團於23個城市已僱用200人銷售團隊，未來第三方業務前景無可限量。同時，來自政府部門物業，也同樣對集團服務有需求，以提升政府物業的管理水平。

集團首席財務官兼聯席公司秘書李大龍補充，於2017年10月至2018年1月19日，集團新增物業管理面積達增加1690萬方米，主要都是來自第三方開發商。

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