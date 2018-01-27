市場上傳言頗久的中原信托“引戰”事項獲得進一步確認。

2017年下半年，有信托高層對21世紀經濟報道記者表示，中原信托有望引入恒大集團。此後另有信托公司部門負責人稱，恒大入股基本敲定，持股比例在40%多，但不到50%。

彼時21世紀經濟報道記者聯系了中原信托，對方未否認，也未確認，只是稱不接受采訪。

1月27日，中原高速(600020-CN)發布公告稱，中原信托擬采取增資擴股的方式實施混合所有制改革，引入國內優秀的單一戰略投資者，鑒於本次增資對增資方、增資金額的要求，中原高速放棄本次增資擴股優先認購權。增資擴股後，公司持有中原信托的股份比例將從 31.91%下降至 18.61%。

根據《河南省省屬國有企業混合所有制改革操作指引(試行)》(豫企改辦 〔2017〕13 號)有關要求，戰略投資者需為集體資本或非公有資本。按照《河南省政府國資委關於中原信托混合所有制改革總體方案的批覆》(豫國企資改〔2017〕27 號)，中原信托原股東不參與本次增資，增資將通過產權交易機構公開進行。增資後，保證河南國有資本相對控股權。

本次中原信托擬增加註冊資本 26.1億元，增資後註冊資本金將由 36.5億元增加至62.6億元，增資價格將按照產權交易中心相關交易規則確定。

另有媒體報道稱，此次至少增資121億元，其中26.1億元用於增加註冊資本金，新晉股東將獲得中原信托41.69%股權。相關人士預計，在新股東的支持下，中原信托業務將得到全面提升，未來4年有望累計實現凈利潤不低於102億元。

本次引戰主要為應對新的監管政策調整和更為激烈的資管市場競爭。近年來，受經濟下行及監管趨緊的影響，信托行業收入及利潤增速逐漸放緩。

資料顯示，中原信托成立於1985年，註冊資本36.5億元。21世紀經濟報道獲取的未經審核最新財務數據顯示，主要業績指標實現小幅增長。2017年實現凈利潤7.61億，同比增長2.15%；營業收入17.58億，同比增長17.51%，，其中信托收入12.33%，同比增長14.27%，投資收益4.27億，同比增長23%。

其實，恒大集團對信托牌照的圖謀之心早有隱現，因此信托業內人士對此並不驚訝。2016年初，恒大集團董事局副主席夏海鈞透露，擁有的可動用資金在2016年主要用於主業的擴張之外，還會在金融、文化旅遊、互聯網板塊進行夯實。特別是金融領域，要完成包括銀行、信托、保險的全牌照收購。

許家印在恒大集團2017年工作會議上表示，2017年目標是地產集團實現銷售4500億，實現核心凈利潤243億；金融集團要實現參股、控股銀行、保險、證券、信托、公募基金、互聯網金融等照。

本文作者為張奇，來源於21世界經濟報道，原文標題《重磅！中原信托或出讓超40%股權引戰 ，恒大有意入局沖金融全牌照》

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