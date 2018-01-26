中證監：擬對6家券商和3家基金公司采取相關措施并計入誠信檔案

1月26日，中國證監會新聞發言人高莉表示，2017年，證監會部署開展了證券行業“自查自糾、規整規範”專項活動。根據違規問題的情形不同，證監會擬采取對6家券商和3家基金公司采取相關措施并計入誠信檔案。

高莉介紹，本次專項活動采取行業全面自查結合現場檢查的“點面結合”方式開展，活動範圍涵蓋了近兩年發展迅速的上市公司并購重組財務顧問、公司債券承銷(受托管理)、新三板推薦和資産證券化等多項投行類業務。

高莉表示，根據違規問題的情形不同，證監會擬采取以下措施并計入誠信檔案。

證券公司方面：一是對西南證券采取公開譴責并責令改正的監督管理措施。同時，對相關人員采取公開譴責或者監管談話的監督管理措施。二是對國海、中金、華林等3家證券公司分别采取責令限期改正、增加内部合規檢查次數并提交合規檢查報告的監督管理措施。三是對國金、天風等2家證券公司分别采取出具警示函的監督管理措施。

基金公司子公司方面：一是對富誠海富通采取責令改正的監督管理措施。同時，通報基金業協會采取暫停資産支持專項計劃備案3個月的自律懲戒措施。對相關人員采取監管談話的監督管理措施。二是對方正富邦創融采取責令改正的監督管理措施;對博時資本采取出具警示函的監督管理措施。

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