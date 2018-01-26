維達(03331-HK)：未見木漿價格下跌跡象 今年將加價4%至5%

木漿價格上升壓縮紙品生產商利潤空間，維達(03331-HK)去年全年收入按年升近12%至134.9億港元，純利則按年下跌5%至6.2億，毛利率29.7%，較上年下跌2個百分點。

維達行政總裁及執行董事麥燾表示，木漿價格目前已達歷史高位，但暫時未見有下跌跡象，預料短期內會繼續面對成本壓力，但相信成本壓力不會長期存在。他又指，去年10月開始已經向市場釋放加價信號，今年第二季起將全面落實，平均加幅約4%至5%，未來會否再加價則要視乎木漿價格走勢及市場反應。集團主席及執行董事李朝旺表示，具品牌及可提供更好體驗的產品擁有較高的成本轉嫁能力，維達調整價格的方向一直堅持提升產品組合及產品升級，有信心集團毛利可保持在較好水平。

麥燾又指，今年集團的資本開支為14億，主要用於增加產能，今年下半年將於湖北及陽江合共增加18萬噸產能，至今年年底總產能達128萬噸。另外，2017年適逢市維達十周年，維達建議派發末期息每股14港仙，將全年派息比率增加7.7個百分點至36.1%，麥燾指出，期望未來可逐漸增加，而派息比率則會維持25%至30%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)