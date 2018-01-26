【大行報告】大摩全線上調内銀股目标價 升民行(01988-HK)評級至增持

大摩發表報告表示，随内地推進金融去槓桿，料利率會處于高水平一段較長時期，内銀股未來淨息差可望擴闊，淨息差逐步擴闊對内銀股價最為有利下，較為推介的股份包括郵儲銀行(01658-HK)、農行(01288-HK)、建行(00939-HK)、中信銀行(00998-HK)及民生銀行(01988-HK)。

據該行估計，郵儲銀行今年淨息差可擴闊9個基點至2.49%；農行可擴闊6個基點至2.34%；建行可擴闊6個基點至2.22%。

大摩上調内銀股目标價介乎11%至52%，以反映帳面值估算伸延至2018年，及較高盈利表現。民生銀行并獲調升投資評級，由「與大市同步」升至「增持」，目标價由9.1元升至11.2元，指其估值偏低。但招行(03968-HK)評級被降至「與大市同步」，基于其估值較四大國有商銀存有溢價80%，目價由29.8元升至38.9元。

工行(01398-HK)目标價由7.6元升至9.2元；建行目标價由9.2元升至11.9元；中行(03988-HK)目标價由5.7元升至6.4元；農行目标價由5.2元升至6.5元。四大國有行評級皆維持「增持」。

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