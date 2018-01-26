【港股解碼】中國彩票業31周年：大叔隱 當90後成為彩民的主體...

財政部：去年全國共銷售彩票4266.69億元同比增8.1%

1月24日，財政部公佈了2017年12月份全國彩票銷售情況。數據顯示，2017年1-12月累計，全國共銷售彩票4266.69億元，同比增加320.28億元，增長8.1%。

圖為2017年全國彩票銷售情況圖源：財政部網站

分類別來看，競猜型彩票銷售收入增速最快。2017年全年，競猜型彩票銷售928.52億元，同比增加163.62億元，增長21.4%；而樂透數字型彩票占比最多，銷售2628.14億元，同比增加179.50億元，增長7.3%；其他類別的彩票均增長較慢或陷入負增長的萎縮狀態。即開型彩票同比下降13.6%,基諾型下降31.5%，視頻型增長3.8%。樂透數字型、競猜型、即開型、視頻型和基諾型彩票銷售量分別占彩票銷售總量的61.5%、21.8%、5.8%、10.8%、0.1%。

圖為2017年12月各類別彩票的市場份額分佈

可見，彩票行業整體的增長還比較穩定，沒有過快或停滯，回看過去幾年，發現彩票行業已經在“平穩中”度過了3年時間。2016年全年，彩票的銷售收入增速為7.3%，和2017年的8.1%所差無幾，2015年出現了3.8%的負增長。

圖為2010~2016年我國彩票銷量情況圖源：網路

具體而言，2015年銷量的小幅下滑是由於當年1月出臺的互聯網彩票禁售措施，此前的幾年彩票銷量都是快速的增長，之後到現在的三年則是緩慢上升。

中國彩票業31周年：更高層次文化需求 90後成彩民新主體

消費升級的背景下，在人們滿足了日常的生活需求後，娛樂產業將成為更高層次的精神文化需求的一部分，其中的彩票業必不可少。

1987年6月，中國社會福利有獎募捐委員會（簡稱中募委）成立，之後不久，第一批福利彩票開始銷售，標誌著中國彩票業的誕生。今年，中國的彩票業即將迎來31周年的生日，而在這31年的時間裏已經形成了大批的彩票迷，彩票文化亦順理成章地從父輩那裏傳遞到了千禧一代。

圖為第一張中國社會福利有獎募捐券

2013年，《公益時報》公佈的彩票行業調查報告顯示，40歲以上的男士為彩票購買行業的主要力量，而到了2014年，也就是巴西世界盃狂吸粉的這一年，彩民主體出現了反轉，數據顯示18-29歲的購彩者占總彩民數量的40.11%，30-39歲占34.55%。彩民隊伍年輕化趨勢在這一年發生了根本性變化，目前，處於18-29歲的正是90後。

當80後已經佔據了中國彩民的70%以上，彩票銷量在2017年穩步突破了4000億。但是若要實現更好的增長，與國際彩票接軌，還需監管政策的完善，規範兼鼓勵，以引導年輕一代理性購彩，貫徹彩票業初心，繼續傳承彩票文化。

作者：張欣然

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