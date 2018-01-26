港股早段升逾200點 券商股反彈

港股今日重拾升勢，大市今早承接外圍股市升勢高開182點，其後升幅擴大至逾200點，恆生指數最新報32815點，升261點；國企指數最新報13546點，升158點。

內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.77元，升2.3%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.67元，升1.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.19元，升1.8%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.77元，升1.3%。

內險股方面，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26.7元，升1.5%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報92.8元，升1.2%，中國太平(00966-HK)最新報33.65元，升1.1%。

昨日急跌的券商股今早，中信證券(600030-CN)(006030-HK)H股最新報21.85元，升1.2%，海通證券(600837-CN)(06837-HK)H股最新報13.14元，升0.9%，中國銀河(601881-CN)(06881-HK)H股最新報6.781元，升0.3%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報467.8元，升2.1%，易鑫集團(02858-HK)最新報6.48元，升0.3%，閱文集團(00772-HK)最新報82.5元，升0.7%，雷蛇(01337-HK)最新報3.79元，升0.3%。

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