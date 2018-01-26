智原早盤狂飆7% 認購權證成交進前10大熱門

IC 設計服務大廠智原 (3035-TW) 去年特殊應用晶片 (ASIC) 和委託設計 (NRE) 市場接單表現亮眼，在物聯網 (IoT) 產業持續蓬勃下，市場看好今年仍大有可為，早盤股價飆漲超過 7%，而開盤才半小時認購權證成交量就已衝上 3000 萬元，成為前 10 大認購熱門標的。

智原去年本業業績成長，主要是因毛利率相對較佳的 NRE 市場耕耘有成，儘管首季是淡季，但新應用的市場如智慧電表、5G、基地台、工業自動化、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 在今年市場需求仍持續看好，買盤仍積極進場布局。

智原瞄準利基型商品布局，包括醫療、車用、POS、GPS、航空、智慧電表與機器人、IOT 與雲端等，目前已經手握聯電 (2303-TW) 的物聯網中心利基型 ASIC 和 NRE 市場，利基型 ASIC 收入已達 50% 比重，公司對今年接單仍持正面看法。

隨著近期 AI 和物聯網題材持續發燒，相關族群受到市場關注，智原本周漲幅已超過 15%，若投資人持續看好具短線強勢行情，可透過權證的高槓桿布局，如智原凱基 78 購 01(072412-TW)、智原富邦 78 購 02(070389-TW) 和智原台新 78 購 02(069824-TW)，均屬長天期、價內外 15% 的認購權證，與現股連動性佳、時間價值減損相對低。