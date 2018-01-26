普生檢測+醫美新品齊發 將成2018年營運雙箭頭

精準醫療廠普生 (4117-TW) 包括 A、B、C、D 型肝炎檢測試劑等檢測新品均獲得健保給付範圍內，醫美部分也與合作夥伴克麗緹娜合作推出肌膚護理、清潔及口腔新品，隨著檢測及醫美雙箭頭齊發，將成為 2018 年營運成長主要動能。

普生董事長林宗慶指出，普生擁有台灣最完整及龐大的肝病歷史資料庫，長期與國內主要肝疾病治療權威醫師團隊合作，並且努力提升檢測技術的含金量，帶領傳統檢測從治療走向預防的精準醫療時代，因此包括 BioFibroScore 非侵入性肝纖維化檢測平台、B 型肝炎病毒 Pre-S 突變之基因檢測晶片以及最新 D 型肝炎檢測試劑 GB HDV Ab 產品，均已正式取得台灣衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA) 的醫療器材許可證。

另外在體外診斷 (IVD) 業務部分，普生副總經理林孟德表示，今年也將有較為明顯的斬獲，包括與沙烏地阿拉伯 Tawasef Bio Technology 所簽訂整廠技術輸出、當地製造的共同生產與銷售 B 型肝炎檢測試劑計畫，首批訂單已正式開始出貨；另外，與印尼 PT. UBC Medical Indonesia 公司針對肝炎類 ELISA Kits 以及 HBV PCR Kits 體外診斷產品代理銷售合作，計畫在今年 2 季也逐漸擴大銷售。

普生表示，東南亞同樣是肝炎及肝癌人口比例較高的流行區域及國家，將有助普生逐步擴大在東南亞各國體外診斷市場的占有率。

醫美部分，普生在去年 5 月與克麗緹娜集團正式簽訂 P113 私密處護理系列產品採購合約，將藉由克緹中國通路進行銷售，今年則是與克麗緹娜將針對在肌膚護理 / 清潔、口腔開發一系列的新產品，也將爭取與更多醫美品牌導入 P113 + 胜肽藥原料進行產品開發的機會。