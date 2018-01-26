春節避開中山高紫爆區 多利用替代道路

中山高新竹湖口到竹北段，是公認的第一名的塞車紫爆區，每逢假日幾乎動彈不得。面臨春節返鄉車潮，交通部公路總局指出，國道一號湖口到竹北段，已規畫台一線為國道短程替代道路，建議在地居民多加利用，以避開國道塞車浪費時間。（彭清仁報導）

每逢連續假日，國道一號湖口到竹北段，由於五楊高架的車流和高速公路平面道路車潮匯集，也使得此路段成為中山高全線紫爆區的「永遠第一名」。用路人在此路段也都要忍受塞車之苦，對於新竹縣湖口、新豐和竹北地區民眾來說，要把車開上高速公路，至少要排上半個小時！可憐的是，好不容易擠上高速公路，還是一樣的塞。

交通部公路總局預估，春節期間湧現返鄉車潮的時段分兩波，第一波返鄉團圓車流預計從二月十四日中午起，湧出南向車流至隔天上午才會紓解；第二波預計自二月十六日中午到十七日下午，將出現初二回娘家車潮，車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多。對於湖口到竹北段的紫爆區，公路總局則是規畫台一線為國道短程替代道路，建議在地民眾多加利用。不過新豐、湖口地區不少民眾則表示，省道台一線雖然號誌多，而且新豐段人口密集，但短程大多數的駕駛人，並不會笨到去擠中山高，還是希望交通部儘早規畫五楊高架道路能延伸到頭份，才能紓解中山高湖口段的紫爆問題。