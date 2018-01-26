

◆盤勢分析

1. 美股在 Caterpillar 與 3M 季報較預期強勁的支? 下，道瓊盤中一度上漲 206 點，再創歷史新高，隨後稍稍拉回，終場仍然上漲 0.54%，S&P 500 與 Nasdaq 則是小漲小跌，收在平盤附近，SOX 下跌幅度較大，終場下跌 1.69%。道瓊、S&P 500 與 Nasdaq 技術面力守 5 日均線，短中多架構不變，SOX 則是失守短期 5、10 日均線，短期有轉弱疑慮，中長期多頭架構不變。

2. 週四台股開高走高後遇賣壓出現震盪拉回，近期漲幅較大的電子股呈現震盪，金融、非金電則是持穩，非金電個別族群以水泥、鋼鐵、塑化、觀光、內需較有表現，尾盤指數回到平盤附近整理，終場指數僅僅上漲 13.79 點，漲幅 0.12%，收在 11165.95，成交金額 1606.49 億元。

3. 觀察台股技術面，由於短線正乖離過大且日 KD 指標來到高檔超買區，近幾個交易日出現高檔震盪格局，惟高檔震盪過程中，指數價格、量能皆未見明顯失控，判斷技術面可暫時視為漲多後的正常修正格局。台股於今年上攻以來，元月上旬一度出現漲多後拉回整理，拉回整理過程中於 10 日均線獲得支撐，故本次漲多拉回整理宜觀察 10 日均線（持續走揚約在 11100 附近）支撐，做為漲多拉回，亦或是回檔修正的重要分水嶺。觀察台股籌碼面，外資 + 67.52 億元、投信 - 0.91 億元、自營商 - 22.56 億元，三大法人合計買超 44.05 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.25%、金融 + 0.58%、非金電 + 0.60%、櫃檯市場 - 0.89%，近期漲多的電子股進入震盪，現階段僅 IC 設計、電競、面板、封測、二線光學、設備、PCB 較值得留意；金融股週四呈現量縮整理，由於金融股已經率先回檔整理，且回檔過程中力守 20 日均線支撐，週四表現相對強勁，或將是台股擺脫漲多拉回的重要關鍵；非金電近期呈現高檔強勢整理，具個別題材者，例如新台幣升值、國際油價上漲、原物料上漲較有表現，族群上聚焦於內需、觀光、塑化、水泥、鋼鐵。

5. 在電子股部份，權值股 2330 台積電、3008 大立光皆呈現整理，整體電子股週四進入漲多壓回，現階段僅 IC 設計、電競、面板、封測、二線光學、設備、PCB 較值得留意，IC 設計指標股 3259 鑫創、3035 智原、3443 創意、2379 瑞昱，操作上或可留意 4947 昂寶 - KY、4966 譜瑞 - KY、5274 信驊；電競焦點在 2377 微星、2376 技嘉，操作上或可留意已經適度拉回的 2353 宏碁；面板指標股 2409 友達、3673TPK-KY，操作上留意 3481 群創、5234 達興；封測指標股 6147 頎邦、6239 力成，操作上留意 6257 矽格、6451 訊芯 - KY；光學漲勢集中於二線股，指標在 3019 亞光、3504 揚明光，操作上留意 4915 致伸；設備指標股 3055 蔚華科、3563 牧德，操作上聚焦於 2464 盟立、6196 帆宣、3413 京鼎；部份 PCB 則是留意 3037 欣興、5439 高技。

6. 在金融股部份，週四呈現量縮整理，由於金融股已經率先回檔整理，且回檔過程中力守 20 日均線支撐，週四表現相對強勁，或將是台股擺脫漲多拉回的重要關鍵，週四相對強勢股 2801 彰銀、2880 華南金、2886 兆豐金、2892 第一金，以及佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金，將是重要觀察指標

7. 至於非金電，近期呈現高檔強勢整理，以個別題材較有表現空間，例如新台幣升值、國際油價上漲、原物料上漲等題材，族群上聚焦於內需、觀光、塑化、水泥、鋼鐵。在新台幣持續升值下，內需、觀光持續是盤面強勢股，食品股聚焦 1216 統一、2912 統一超，觀光聚焦 2731 雄獅、9943 好樂迪；國際油價持續上漲，近期適度整理後的塑化股再度走強，台塑集團股 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化皆有表現，股價皆有挑戰近期高點實力，二線股 1305 華夏、1309 台達化開始轉強，操作上可留意 1304 台聚、1312 國喬、1313 聯成、1710 東聯；原物料上漲者則是聚焦水泥、鋼鐵，水泥焦點在 1101 台泥、1102 亞泥，鋼鐵以不銹鋼 2027 大成鋼、2031 新光鋼、2034 允強，以及 2014 中鴻、2009 第一銅為重心。

8. 新台幣兌美元持續升值，週四終場升值 2.33 角，收在 29.069 元兌 1 美元，創五年來新高，新台幣持續升值帶來熱錢流入、股市持續上漲外，在個別族群部份，內需相關個股，例如食品、百貨、觀光、餐飲與娛樂，近期持續有題材性表現機會。

