◆台灣集中市場公告注意交易資訊

01月25日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/25 中環、錸德、虹冠電、世芯-KY、杜康-DR 01/24 新紡、喬福、映泰、承啟、大立光、達邁、和椿、杜康-DR 01/23 首利、喬福、麗臺、華經、京鼎、世芯-KY、杜康-DR 01/22 燿華、華經、創意、世芯-KY、杜康-DR 01/19 日馳、承啟、景岳、世芯-KY、杜康-DR 01/18 杜康-DR 01/17 日馳、國化、中鋼構、海光、浩鑫、達邁、金橋、矽力-KY、美德醫療-DR、杜康-DR 01/16 國化、華經、景岳、高力、杜康-DR 01/15 中宇、中鋼構、佳大、海光、銘旺科、杜康-DR 01/12 樂士、中宇、中鋼構、新鋼、佳大、海光、銘旺科、立萬利、杜康-DR、世紀鋼 01/11 日馳、新鋼、佳大、銘旺科、大立光、禾伸堂、鄉林、泰昇-KY、杜康-DR、世紀鋼 01/10 幸福、日馳、佳大、銘旺科、雄獅、信昌化、杜康-DR、世紀鋼 01/09 佳大、台船、大立光、鄉林、杜康-DR、世紀鋼 01/08 日馳、聚亨、正文、鄉林、嘉聯益、億豐、美德醫療-DR、杜康-DR、世紀鋼 01/05 日馳、嘉威、正文、嘉聯益、杜康-DR、世紀鋼 01/04 本盟、第一銅、燿華、智寶、禾伸堂、嘉威、鈺邦、杜康-DR、世紀鋼 01/03 本盟、第一銅、建通、禾伸堂、鈺邦、杜康-DR、佳龍、世紀鋼 01/02 本盟、中華化、第一銅、燿華、大立光、玉晶光、美德醫療-DR、杜康-DR、佳龍 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 01月份累計次休市：01、06、07、13、14、20、21、27、28 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1108 幸福 01 10 1419 新紡 01 24 1471 首利 01 23 1475 本盟 03 02、03、04 1526 日馳 06 05、08、10、11、17、19 1529 樂士 01 12 1535 中宇 02 12、15 1540 喬福 02 23、24 1713 國化 02 16、17 1727 中華化 01 02 2009 第一銅 03 02、03、04 2013 中鋼構 03 12、15、17 2022 聚亨 01 08 2032 新鋼 02 11、12 2033 佳大 05 09、10、11、12、15 2038 海光 03 12、15、17 2208 台船 01 09 2323 中環 01 25 2349 錸德 01 25 2367 燿華 03 02、04、22 2375 智寶 01 04 2399 映泰 01 24 2405 浩鑫 01 17 2425 承啟 02 19、24 2429 銘旺科 04 10、11、12、15 2460 建通 01 03 2465 麗臺 01 23 2468 華經 03 16、22、23 2731 雄獅 01 10 3008 大立光 04 02、09、11、24 3026 禾伸堂 03 03、04、11 3054 立萬利 01 12 3164 景岳 02 16、19 3257 虹冠電 01 25 3406 玉晶光 01 02 3413 京鼎 01 23 3443 創意 01 22 3557 嘉威 02 04、05 3645 達邁 02 17、24 3661 世芯-KY 03 19、22、25 4725 信昌化 01 10 4906 正文 02 05、08 5531 鄉林 03 08、09、11 6133 金橋 01 17 6153 嘉聯益 02 05、08 6215 和椿 01 24 6415 矽力-KY 01 17 6449 鈺邦 02 03、04 8464 億豐 01 08 8480 泰昇-KY 01 11 8996 高力 01 16 9103 美德醫療-DR 03 02、08、17 911616 杜康-DR 17 02、03、04、05、08、09、10、11、12、15、16、17、18、19、22、24、25 9955 佳龍 02 02、03 9958 世紀鋼 08 03、04、05、08、09、10、11、12 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 108 附記：12月份注意股票及次數 1262 綠悅-KY (01)、 1418 東華 (04)、 1475 本盟 (06)、 1727 中華化 (01) 2009 第一銅 (01)、 2321 東訊 (01)、 2367 燿華 (12)、 2375 智寶 (02) 2405 浩鑫 (03)、 2424 隴華 (03)、 2455 全新 (07)、 2478 大毅 (03) 2530 華建 (01)、 3008 大立光 (09)、 3026 禾伸堂 (03)、 3059 華晶科 (01) 3321 同泰 (01)、 3406 玉晶光 (05)、 3550 聯穎 (01)、 3645 達邁 (05) 3661 世芯-KY (02)、 3698 隆達 (01)、 3708 上緯投控 (01)、 4739 康普 (01) 4912 聯德控股-KY (01)、 4943 康控-KY (05)、 4956 光鋐 (01)、 5469 瀚宇博 (01) 6120 達運 (02)、 6153 嘉聯益 (03)、 6431 光麗-KY (03)、 6449 鈺邦 (06) 8039 台虹 (01)、 9103 美德醫療-DR (03)、 911616 杜康-DR (14)、 9136 巨騰-DR (01) 911622 泰聚亨-DR (04)、 9157 陽光能源-DR (03)