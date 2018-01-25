觀光鐵道票價和一般鐵路脫勾 最快1年後修法

包括平溪線、內灣線和集集線這 3 條支線是台鐵最知名的觀光鐵道線，但票價一點都不觀光，與台鐵一般鐵路運輸票價相同。不過，這種情況將有所改變。交通部長賀陳旦以集集線為例表示，預計 1 年後提出修法，提高具有觀光功能的台鐵支線票價，但前提是提升服務，讓民眾願意支付比現在更合理的票價。

台鐵、高鐵、觀光局，攜手推動鐵道旅遊，觀光局長周永暉、台鐵局局長鹿潔身與高鐵董事長江耀宗分別代表三方，並在交通部長賀陳旦的見證下，簽署「集集鐵道觀光 MOU」。

賀陳旦表示，當鐵道遇見觀光，代表的是休閒生活的一種滿足，這種體驗與滿足，不只發生在車站、車廂，也希望擴及觀光廊帶附近的地區，「它不在只是最起碼的公共基本服務，代表的是一種在你休閒生活中的一種滿足，並且找到一些其他的體驗。」

不過，當鐵道不只有運輸功能，還要滿足休閒生活時，票價將不再這麼陽春，賀陳旦說，服務提升之後，希望可以調整票價，但台鐵現在計價只有一種方式，所以需要修法，才能提高觀光鐵道的票價，最快將 1 年後，推動修法的工作，「再往集集線這邊去呢，我們就希望逐漸地在他的服務改善下，讓這個支線能展現其觀光的媚力，能夠吸引更多人願意付出相對來說比較合理的票價，使這條線能夠在收入上多元，但也同時能增加自己的售票收入。」

台鐵目前具有觀光功能的支線，有：集集線、內灣線，以及平溪線，並且負責阿里山森鐵的營運，交通部的鐵道觀光計畫，也將糖鐵納入其中，在交通部的規劃下，未來這些觀光鐵道的票價，將與一般台鐵運輸票價脫勾。

中廣記者陳儷方台北報導。