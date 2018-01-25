小到可進監獄 華資銀行遭歧視紀錄片入圍奧斯卡

第九十屆奧斯卡獎提名名單當地時間周二 (23 日) 公布，講述美國紐約一家華資銀行在 2008 年金融海嘯後被當局控告的紀錄片《國寶銀行：小到可進監獄》(Abacus︰Small Enough to Jail)，入圍最佳紀錄片候選名單。

片中描述唐人街這間小型銀行被調查、主席被捕、起訴、審訊和最終勝訴的 5 年多過程，探討美國華人在此案中遭到司法歧視的問題。

《星島日報》報導，《國寶銀行：小到可進監獄》片長 88 分鐘，由美國紀錄片導演詹姆斯 (Steve James) 執導，片中主角是國寶銀行主席孫啟誠，這家上世紀 80 年代在紐約華埠創立的華資銀行，在 2010 年被曼克頓檢察官以協助客戶騙取房利美貸款為由，檢控銀行及其 11 名前僱員，控以欺詐貸款、偽造商業紀錄等控罪，使該行成為金融海嘯後，唯一一家遭當局刑事起訴的銀行。

孫啟誠面對這宗官司時已近 80 歲，影片還原了整件案件的經過，其至有 10 幾個華人被手銬鏈鎖在一起，帶出銀行的罕見情景。當年傳媒發布這張照片時，許多華人感到被歧視。

金融海嘯後大行得到保護，而在唐人街的小型銀行國寶銀行卻被起訴，有人認為它成了承擔金融危機責任的代罪羔羊。經過 5 年訴訟，國寶銀行最終勝訴。

該片去年在公共電視頻道 PBS 播出，引起公眾迴響。除了《國寶銀行》獲提名外，其他獲提名的紀錄片還包括《阿勒頗最後的男人》(Last Men in Aleppo，暫譯) 及《臉龐，村莊》( Faces/Places，暫譯) 等。