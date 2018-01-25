【日盛投顧】震盪難免 多頭不變

◆盤勢分析

1. 週四台股開高走高後遇賣壓出現震盪拉回，近期漲幅較大的電子股呈現震盪，金融、非金電則是持穩，非金電個別族群以水泥、鋼鐵、塑化、觀光、內需較有表現，尾盤指數回到平盤附近整理，終場指數僅僅上漲 13.79 點，漲幅 0.12%，收在 11165.95，成交金額 1606.49 億元。

2. 觀察台股技術面，由於短線正乖離過大且日 KD 指標來到高檔超買區，近幾個交易日出現高檔震盪格局，惟高檔震盪過程中，指數價格、量能皆未見明顯失控，判斷技術面可暫時視為漲多後的正常修正格局。台股於今年上攻以來，元月上旬一度出現漲多後拉回整理，拉回整理過程中於 10 日均線獲得支撐，故本次漲多拉回整理宜觀察 10 日均線（持續走揚約在 11100 附近）支撐，做為漲多拉回，亦或是回檔修正的重要分水嶺。觀察台股籌碼面，外資 + 67.52 億元、投信 - 0.91 億元、自營商 - 22.56 億元，三大法人合計買超 44.05 億元。

電子漲多壓回、非金電個別族群表現、金融股具關鍵

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.25%、金融 + 0.58%、非金電 + 0.60%、櫃檯市場 - 0.89%，近期漲多的電子股進入震盪，現階段僅 IC 設計、電競、面板、封測、二線光學、設備、PCB 較值得留意；金融股週四呈現量縮整理，由於金融股已經率先回檔整理，且回檔過程中力守 20 日均線支撐，週四表現相對強勁，或將是台股擺脫漲多拉回的重要關鍵；非金電近期呈現高檔強勢整理，具個別題材者，例如新台幣升值、國際油價上漲、原物料上漲較有表現，族群上聚焦於內需、觀光、塑化、水泥、鋼鐵。