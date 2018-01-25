拉貨動能轉弱 行動式記憶體Q1合約價漲幅3% Q2持平或小漲

鉅亨網記者楊伶雯 台北 2018年1月25號14點42分

由於全球智慧手機市場趨飽和，去年第 4 季通路買氣不如預期，各品牌大廠開始調整生產計畫且延緩拉貨，造成行動記憶體等部分零組件庫存水位升高，TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 指出，第 1 季行動式記憶體受智慧型手機市場低迷買氣、以及 NAND Flash 價格走跌等因素影響，價格漲幅較先前收斂，平均合約價格由原先 5% 季成長縮小為 3%，預估第 2 季將與首季持平或有機會小幅調漲價格。

智慧型手機品牌大廠從去年第 4 季中開始的生產計畫急速下修，造成包含行動式記憶體在內交期長且高單價零組件庫存水位飆升，部份品牌的零組件庫存水位相較以往，甚至高達 1 倍以上；今年第 1 季因拉貨動能走弱，使得供給端、需求端對第 1 季合約價格幾度僵持不下，預計要到 1 月下旬市場才會完全定價。

DRAMeXchange 表示，各大機品牌大廠在去年第 4 季積極推出全螢幕新機，希望帶動民眾換機意願，但實際上通路買氣不如預期；今年第 1 季行動式記憶體受智慧型手機市場的低迷買氣及 NAND Flash 價格走跌等因素影響下，價格漲幅較先前收斂，平均合約價格由原先的 5% 季成長縮小為 3%。

展望第 2 季，在 Android 陣營推出新款旗艦機帶動下，預計市場需求將開始回溫並重啟拉貨動能；在價格表現上，行動式記憶體將持續受惠 NAND Flash 價格的走跌，及原廠急欲推銷搭載大容量 NAND Flash 的 eMCP 策略影響，預估第 2 季合約價格將與第 1 季合約價持平，或有機會小幅調漲價格。

觀察今年上半年行動式記憶體供需與價格趨勢，由於三星平澤廠的實質產能開出將落在下半年，上半年供給仍然受限。中國發改委介入價格制定消息傳出後，儘管行動式記憶體的漲幅出現較為收斂態勢，但預估上半年價格呈將持續上揚，影響有限。