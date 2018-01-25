路透：中國政府擬加強對中國海外私募基金的監管

路透香港1月25日 - 據四名知情人士稱，中國計劃加強對國內公司在海外創立的私募股權基金的監管，包括披露投資人身份，以降低金融風險，並密切關註新一波海外融資潮。

但律師和私募股權基金投資人表示，加強監管可能會阻礙中外投資者的資金流入這種海外基金，這些基金一直在為海外項目展開大規模融資，其中包括中國倡導的“一帶一路”。

“如果這樣的話，那麽投資於中國私募股權公司海外基金的一部分吸引力就會喪失，”一名駐香港的律師表示，這位與中國大陸基金合作的律師知曉該計劃。

“如果中國監管部門把手伸到海外，並對外國投資者加強監管審查，那麽有些人可能就不想幹了，轉而考慮其他的資本配置方案。”

目前中國當局正在打擊以債務支持投資海外資產，以及把國內不透明且與影子銀行有關的理財產品，重新打包後用於海外基金。

消息人士稱，根據當局計劃，發改委將擔任中國海外私募股權融資活動的監管機構。

消息人士表示，中國的私募股權投資公司和其它機構將被要求披露真實投資者，或為資本最終來源的“有限合夥人”的身份，越過許多投資者表面采用的殼公司，此外還要求披露有關基金經理的詳細信息。

他們還指出，未來銀行和其它金融企業也將需要先獲得發改委的批準，才能成立海外基金。

“新政策將把海外私募股權投資基金當做‘敏感區’對待，對之實施嚴格管控，”其中一位消息人士說，但當前監管草案還未最終確定。

以上消息人士均要求不具名，因相關信息是保密的。

發改委沒有回覆路透征求置評的傳真。

中國私募股權公司在海外交易中開始扮演更活躍的角色，它們的海外融資能力也逐步增強。路透10月報導，中國私募公司春華資本集團和中信產業基金(CITICPE)分別計劃設立幾只以美元計價的基金，總計籌資目標在50億美元左右，以便支撐海外投資。

據熟悉公司計劃的消息人士稱，為能更好地向其海外投資提供資金，一些中資公司已經計劃在海外設立基於項目的私募股權基金。

很多基金已經利用中國的“一帶一路”倡議，來支持其從海外的全球投資者手中籌資。

中國建設銀行(601939-CN)和中國銀行(601988-CN)等大型國有銀行，正在從境內和境外投資者處籌集數百億美元的資金，來支持雄心勃勃的“一帶一路”建設。

但更嚴格的披露要求可能會削弱投資者對這類海外基金的熱情。

“政府可能管得太多，使得中國基金在海外運營面臨挑戰，”北京一高級私募股權律師被問到相關計劃的潛在影響時表示。他並不直接了解相關計劃。

“這對國際基金來說是個好消息--不要信任中國基金，它們會將你的信息交給政府！”他說。

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