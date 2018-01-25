外資看好後市連8買 友達近半月市值大增逾180億

美系外資最新報告調高友達 (2409-TW) 投資評等至加碼，目標價由 11.6 元調高至 16.5 元，外資更連 8 天買超友達，昨日單日就買 16 多萬張，根據統計，友達股價從 1/10 脫離整理區上揚以來，市值增至 1328.15 億元，增加 134.75 億元，若以今 (25) 日盤中 14.35 元高價計算，市值增加逾 187 億元。

友達今 (25) 日股價開高，一度衝達 14.35 元，攀上去年 6 月 29 日以來近 7 個月新高，且一度逼近群創 (3481-TW) 股價，盤中漲幅逾 1.8%。

美系外資看好近期 LCD 面板價格穩定，預估今年上半年面板供需平衡，調高友達至加碼評等，目標價 16.5 元；群創則維持減碼，但目標價由 10.4 元調高至 12.1 元。

外資持續買超面板雙虎，統計今年以來買超友達 35.31 萬張、群創 29.5 萬張，外資持股比重分別達 35.81%3、5.96%，雙虎法說會預計在 2 月 7 日、9 日舉辦，包括中國面板廠京東方 10.5 代線新產線開出，惠科也要加入大尺寸的戰場，將是法人關注重點。

不過，1 月電視面板報價放緩，中尺寸產品也出現止穩現象，降低面板雙虎第 1 季面板跌價壓力，吸引外資低接買盤進場卡位；友達今日開高，股價守在紅盤，一度拉升至 14.35 元；群創股價則是後繼無力，早盤開出紅盤，但盤中翻黑，跌幅 0.34%。