商務部：2017年全國網上零售額同比增長32.2%

商務部25日召開例行新聞發布會，商務部表示，2017年我國網絡零售由高速增長向高質量發展轉變，零售額達到7.18萬億元人民币，呈現出以下幾個特點：

2017年，全國網上零售額同比增長32.2%，增速較去年提高了6個百分點。其中，實物商品的網上零售額達到5.48萬億元，增長28%，占社會消費品零售總額的比重為15%，比上一年提升2.4個百分點。對社會消費品零售總額增長的貢獻率為37.9%，比上年提升7.6個百分點。網絡零售對消費的拉動作用進一步增強。

我國網絡零售市場仍然保持着東強西弱的基本格局，中西部地區發展勢頭迅猛。根據商務部監測2017年網絡零售交易額排名前五的廣東、浙江、北京、上海、江蘇五個省市占全國比重為74.8%，較上一年下降了3.8個百分點，區域集中度有所下降。西部地區的交易額增速達到45.2%，比東部地區高出12個百分點。青海、西藏、甘肅等西部省份，2017年網店數量增速居全國前列。

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