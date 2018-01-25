李小加：同股不同權新經濟公司 今秋可上市

港交所 (0388-HK) 昨 (24) 日公佈今年工作大計，行政總裁李小加表示，期望農曆年後推出接受有關「同股不同權」公司上市的上市規則細節諮詢，若本季末或次季初收到回應，6 月初可發表新制度詳情，秋季會有「同股不同權」新經濟公司上市。

港交所今年的工作大計，包括升級交易系統、完善市場基建、今年與英倫銀行就倫港通溝通、推出 A 股衍生產品及人民幣利率衍生產品、探討債券通的「南向通」以及籌備前海聯合交易中心現貨平台的開業等等，但最為市場關注及影響至深的，當屬為港股引進「同股不同權」上市制度改革。

香港《文匯報》引述李小加表示，期望有關的上市規則細節諮詢，可在農曆年後推出，展開 6 至 8 周諮詢後，在今季末或次季初收到回應，那 6 月初將可發表新制度詳情，並有望 6 月底接受新經濟公司以不同股權制度申請在秋季上市。

對於新交所及深交所都表示歡迎新經濟公司上市，李小加認為，這不代表會與港交所直接競爭，而是「英雄所見略同」，兩地交易所會根據自己的特點去吸引企業上市。他重申，目前該所未收到任何有關沙烏地阿美的官方回應，但表示香港是有實力去吸引沙地阿美來港上市。

港股除了積極跟大陸互聯互通外，李小加希望「倫港通」可在 2019 年推出，現正與歐央行討論架構問題，並要待明年 3 月英國「脫歐」後，再跟英倫銀行討論。對於推行南向「債券通」以及「ETF 通」，他指會繼續研究，並待與監管機構商討及取得批准。

此外，港交所將在首季推出「領航星」證券交易平台，第 2 季股票指數期權合約將納入衍生產品市場收市後交易時段。第 3 季將推出「滬、深港通」北向交易的投資者識別碼制度，第 4 季會為衍生產品交易及結算系統升級，以及與監管機構及市場參與者共同研究推行全新的按金機制，以求為市場提供更大保障同時，降市場運作成本。