美國商務部長羅斯：中國嘴上不說 做的卻是真正的貿易保護主義

自川普上任後，美國諸多保護主義做法遭致批評。不過美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，和中國相比，美國的各種措施根本就微不足道。

據《彭博》報導，羅斯周三在達沃斯世界經濟論壇上，與眾多主張全球化的與會者進行小組討論，他全力捍衛川普政府的「美國優先」口號。

羅斯表示，中國人在自由貿易上很會說，不過在高度保護主義上做得更好，而每次美國在處理問題時，做的任何事都被稱為「保護主義」。

羅斯說，美國並沒有退出世界舞台，留下空間讓中國建立影響力。他強調，川普總統有一個強力的領導風格，只是有些人不喜歡。

他說：「我們不打算放棄領導，但是當領導不是去做傻瓜和笨蛋，我們想成為的是，讓世界貿易體系對所有參與者更加公平及平等的領導者。」

參加這次小組討論的，還有世界貿易組織總幹事 Roberto Azevedo 和 Cargill Inc. 執行長 David MacLennan。羅斯在發言時，還挑戰其他出席者，要他們迅速提出一個保護主義比美國少的國家，不過沒有人回答他的問題。

羅斯接著引用了一項針對 20 多種產品的研究，在這個研究中，除了兩個項目之外，中國對幾乎對所有產品都徵收比美國高的關稅，歐洲只有 4 種產品的關稅不比美國高。

羅斯表示，要談自由貿易，首先就要談真正的自由貿易，而不是空口說白話。