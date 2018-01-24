【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

11270 創高後，面臨 8 天時間轉折？

多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股持續向上攻堅！台股面臨費波南資係數上漲 8 天，昨天漲不動，今天直接發散向下 (所有行情一定是發散→收斂→盤整→再發散) 而根據【龍捲風操盤術】加權指數日 kd 已死亡交叉！接下來行情修正壓力大，而上市櫃下跌家數卻只有 832 家(比昨日少)，代表殺權值股拉中小型個股，準備步入 1 月底囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 死亡交叉，故指數下跌 100 點！而加權週線：週 KD 還是黃金交 (需留意開口大小)，目前暫定義漲多回檔！好的個股壓回仍可買！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數下跌！個股方面：行情出現輪動格局，生技，矽晶圓、MOSFET、被動元件、LED、車用等多檔個股表現突出，出現健康輪漲格局

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天漲 8 天昨過高後，今順勢壓回，加權指數雖下跌 100 點，但 otc 指數卻勢上漲，也很多股票急攻，所以絕非所有的股票都會跌，很多的個股是被錯殺，或是殺過頭，這類個股將來行情持穩容易率先反彈，所以個股仍須多空雙向！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+1)，5483 中美晶 (高 101 收 99)，6182 合晶 (高 53.2 收 52.3)、3532 台勝科 (高 146 收 140.5)，這類族群今續強表現相對抗跌，可留意法人籌碼動向

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致 (+3.5)、3003 健和興、2231 為升 (+2)、1536 和大 (+0.5)、8349 恒燿 (+9)、2421 建準 (+2.8)、6282 康舒、6235 華孚 (+0.2)、3665 貿聯 (+15.5)、5243 乙盛、6238 勝麗 (+3.5)！可留意 TESLA 走勢 (打底完成)，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價！

◎【生技】：1565 精華 (高 999 收 978)、4174 浩鼎、4147 中裕、4162 智擎、4137 麗豐、4168 醣聯 (+2.2)、8406 金可 (+5)、8436 大江、4107 邦特、4180 安成藥、4121 優盛、6492 生華科、4153 鈺偉 (+1.3)、3164 景岳、4108 懷特、3176 基亞、4105 東洋、4114 健喬，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+2) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂(+2)、3624 光頡(+0.55)、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪(+0.8)、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群今普遍回檔，留意回檔量縮不破低的買點！

◎ MOSFET：6435 大中 (拉尾盤 - 0.5)、6525 捷敏 (殺尾盤 - 0.6)、3317 尼克森 (拉尾盤 - 0.65)、8261? 鼎 (拉尾盤 - 0.05)、5299 杰力 (+4)、6138 茂達，此族群今回檔居多，但下檔有撐

◎ LED：2448 晶電 (+0.9)、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，震盪量縮仍可留意！

◎ 今日指數大跌個股表現【續弱】的個股有：3645 達邁、3105 穩懋、2439 美律、2351 順德、1262 綠悅、6213 聯茂、8499 鼎炫等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮