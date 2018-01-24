【日盛投顧】技術指標背離，指數漲多拉回

◆盤勢分析

1. 雖然美股持續走揚，但因外資調降 IphoneX 的出貨量與 Apple 相關供應商的目標價，導致周三台股開低之後，在 2330 台積電與金融股等權值股走弱，指數快速下跌，盤中一度下殺 146 點。終場指數下跌 100.95 點，跌幅 0.9%，收在 11,152.16 點，跌破 5 日線，結束連八紅走勢，成交金額 1466 億元。OTC 指數收盤上漲 0.21%，表現相對強勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股呈現震盪走高，短天期均線與長線多頭架構未變。

(2) 量能：周三台股下跌量縮，量價配合得宜。

(3) 技術指標：9 日 KD 高檔死亡交叉，MACD 柱狀體零軸之上下滑，但周 KD 與 MACD 仍為多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 43.64 億元；外資 + 42.36 億元、投信 - 5.72 億元、自營 + 7.0 億元。

3. 類股輪漲輪跌，關注被動元件、矽晶圓、原物料、航運、中概收成等個股。

蘋概、權值電子走弱，傳產抗跌

1. 電子類股

(1)AI、電競、虛擬貨幣：

3035 智原受惠於物聯網相關晶片與 NRE 持續增長，毛利率快速攀升；2388 威盛打入 Switch 供應鏈，股價表現強勢。電競與虛擬貨幣推升營收與獲利展望，2376 技嘉、2377 微星、6150 撼訊、3515 華擎周三股價普遍上揚。

(2)DVD：

印度光碟大廠 MBI 破產停工，光碟片元月起漲價，2439 錸德、2323 中環受外資買超，週三盤中股價逆勢走揚。

(3) 面板：

中國持續投入 11 代產線，台灣面板大廠 2409 友達、3481 群創 6116 彩晶利空不跌，市場卡位下周法說行情。

(4) 觸控、藍寶石基板：

外傳今年 LCD 版 iPhoneX 外掛觸控模組將由 3673TPK-KY、6456GIS-KY 分實，股價跌深反彈；此外，住友化學已退出 LED 用藍寶石基板事業，4944 兆遠、8121 越峰連續兩日量出走漲。

2. 非電子類股

(1) 鋼鐵：

中國螺紋鋼、熱軋鋼鈑報價維持高檔，2014 中鴻、2017 官田鋼、2027 大成鋼股價轉強；2009 第一銅盤中拉升。

(2) 航運：

波羅地海指數連續高檔回落，周二在 1100 點附近止穩，2605 新興、2606 裕民股價走勢平穩；貨櫃 2603 長榮、2609 陽明上漲超過 1%。