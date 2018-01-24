香港媒體怎麼看台灣企業稅調升的這件事...

香港 01 今 (24) 日報導，台灣立法院於上周四（本月 18 日）三讀通過稅改修定案，在企業稅方面反將營所稅稅率由 17％上調至 20％。韓國、台灣相繼加稅，連早前一直減稅的新加坡也揚言或在今年 2 月底加稅；只有美國通過大幅減稅，似乎加稅才是現時的大趨勢。

而回望香港，行政長官林鄭月娥曾在《施政報告》提出主要的稅務措施就是推行利得稅兩級制：企業首 200 萬元利潤的利得稅率為 8.25%，即目前利得稅率的一半；而首 200 萬元以上利潤的，則繼續按照標準稅率 16.5% 評稅。

無論香港減稅、派錢與否，都可以參考台灣稅改背後的理念和理財哲學。該報導指出，韓國早前已經將企業稅從 22％上調至 25％，縱觀國際的稅率，現時香港的利得稅為 16.5％；新加坡則為 17％，台灣經調整後的營所稅（20％）仍較美國、日本、中國和韓國低。

圖片取材自香港 01 網站

從客觀數據所顯示，美國、日本和韓國都需要另外徵收地方政府所得稅，由 3％至 13.7％不等。因此，即使台灣調高營所稅，亦不會影響其國際競爭力。至於調高營所稅，會否令中小型的企業營運添難度呢？是不會的。

香港 01 報導指出，由於現時台灣仍然需徵收保留營餘稅，簡單而言就是，若企業有未分配 / 未使用的盈餘，政府會就此加徵稅項。鑑於台灣亦需徵收股行所得稅，這可以避免股東在避稅的誘因下，傾向保留盈餘，但這並非國際間罕見的做法。

台灣在調高營所稅的同時， 保留營餘稅會由 10％下調至 5％，對中小企而言，可以降低企業整體課稅負擔，亦意味著一些他們能有更多資金擴張和發展業務，或作投資等用途；若公司碰到年度盈餘減少，可以動用和分類的資源更多和可以更有彈性地運用。

從台灣稅改，香港可以參考的面相則有兩大塊：

1. 平衡稅收與支出

很多人誤以為香港政府依賴土地財政，但事實上在過去 20 年，利得稅佔政府收入的很大部分，也是政府最大的稅收來源，其次才是地價收入，不過地價收入十分波動、不穩定。根據財政預算案諮詢文件，2016/17 年度的利得稅收入較 2015/16 的增加約 1.5 倍。政府上個財政年度的利得稅收入約 1390 億元，若以新稅率計，首 200 萬元利潤的稅項節省 16.5 萬元。以此粗略計算，新稅制下政府的利得稅稅收將減少約 58 億元，佔上個財政年利得稅收入的 4.17％。

到底賺少 4.17％算是多還是少？讓我們看看台灣的情況。

在整個台灣稅改方案中，只增加了兩項稅率（營所稅和外資利所得扣繳率），其餘稅率都有下調，整體稅收損失約 198 億新台幣（折合約 50 億港幣），佔上個財政年度的稅收 3.95％。然而，在香港單單是計算利得稅稅收，就損失了 4.17％，相對台灣的整體稅收損失，可算是一個不少的數目，還未計算其他稅收損失。若香港政府全面減稅，稅收將會有更大的扣減，損害整體收入，屆時庫房就不只少收 58 億港元了。

當面對不明朗的經濟前景，香港政府不應該採取如此進取的稅收改革，也不應該再減低稅率。早前，財政司司長陳茂波在不同場合（包括電台節目和經濟論壇）都曾經表示，來年的經濟不明朗，加上美國縮表、升息和稅改所帶來的影響，或會令金融市場波動。而且，買地的收入亦十分波動，難以準確地預計有多少稅收。 連政府已經明言經濟不明朗的因素，還堅持減稅，一意孤行，不理民生。

2. 合理地分配資源

台灣財政部強調，是次稅改會將所得的稅收，分配於中低收入人士、育兒家庭、新創企業等等，作為一個「稅負分配的結構性調整」。簡單而言，這就是一個「還富於民」的理念。

瑞信研究院去年 11 月公佈 2017 年度《全球財富報告》，以財富計算，香港的堅尼系數為 0.851，在發達經濟體中居第二位，較美國的 0.861 低 0.01，但較新加坡的 0.74 高出 0.11。香港貧富懸殊情況嚴重，政府責無旁貸，理應擔起合理分配資源的角色，紓緩資源分配不公的現況。

香港的稅率其實一直都很低，被劃分入國際上低稅率的地區，已經沒有再減稅的空間，反則應該調高利得稅，將其稅收津貼中小企和新創企業，以及調高中低層、夾心階層的個人免稅額、供養父母免稅額等等，還富於民。

有說法指，加稅或會減低香港的競爭力。事實上，這個說法不盡不實。新加坡總理李顯龍在去年 11 月明確表示，在不久的將來，因應社會、基礎建設和醫療支出，稅率將不得不上調。而日本、韓國早前紛紛宣布加稅，加上台灣通過稅改方案，增加企業稅。即使港府跟隨加稅，稅率依舊比他們或鄰近地區低，並沒有減低香港的競爭力。