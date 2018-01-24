中國央行前副行長朱民認為中國不大可能升息

路透達沃斯1月23日，中國人民銀行前副行長朱民周二稱，中國基本沒有太大的升息空間，因為通脹仍然遲滯，同時當局希望降低經濟的債務負擔。

“去杠桿化將繼續進行，但我認為沒有理由升息，”朱民在達沃斯世界經濟論壇的間隙出席路透全球市場論壇時稱。朱民也是前國際貨幣基金組織(IMF)副總裁。

在通脹方面，他稱通脹前景溫和，不過有關部門需要關註出廠價格上升，帶動消費物價上漲的跡象。

朱民稱，“這是關鍵問題。”

“我認為中國經濟明顯展現出韌性以及首次成功的經濟轉型，從偏重制造業和出口轉向服務業，

朱民指出，整體社會融資規模--經濟中信貸和流動性的整體指標--年成長12%，表明實質經濟正得到足夠的信貸支持。

他表示，中國未來幾年將持續改革金融業，並逐步開放其資本帳戶。

朱民表示，中國將評估美國總統特朗普貿易政策的可能影響，之後再決定如何回應。

“特朗普的反華貿易政策相當不講理。中國將持續支持全球化和自由貿易流動，”朱民表示。他補充道，與美國進行貿易戰對任何一方都不是好事。

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