智擎NBTXR3肝癌一期臨床期中結果 整體腫瘤反應率達86%

新藥廠智擎 (4162-TW) 授權夥伴法國 Nanobiotix 發表 NBTXR3 肝癌第一期臨床試驗期中結果，沒有發生任何與產品有關的不良事件，且在 7 位可評估病患中，有 3 位達到腫瘤完全消失，整體腫瘤反應率高達 86%。

智擎表示，授權夥伴法國 Nanobiotix 是在美國舊金山美國臨床腫瘤協會胃腸道癌症年會，發表相關結果。

智擎指出，由於肝細胞癌或轉移性肝癌病患確診時多屬中晚期，已無法進行手術治療，也沒有太多其他的治療選擇，在目前臨床上，放射線療法是少數被認為能夠使病患得到較佳預後的治療方法之一，現行最先進且安全的全身立體定位放射治療，雖然能夠精準地對腫瘤體進行高劑量的放射線治療，但多僅限於小型腫瘤患者，對於大型腫瘤、轉移性腫瘤或者常見已導致門靜脈栓塞而預後較差的病患，治療仍是有限，且能對該治療產生腫瘤完全反應 (Complete response) 的病患佔極少數。

智擎表示，本次試驗主要是針對肝细胞癌 (Hepatocellular carcinoma；HCC) 或轉移性肝癌 (Liver metastases) 患者，以 NBTXR3 進行腫瘤內或動脈注射後，再進行高精密的全，身立體定位放射線治療，預計將病患分成四組, 分別注射相較於腫瘤體積為 10%、15%、22% 與 33% 的 NBTXR3 劑量，目前已完成 10% 與 15% 劑量的病患收案。

智擎表示，本試驗於過程中沒有發生與產品有關的不良事件以及劑量限制性毒性，顯示 NBTXR3 具優異的安全性。此外，參與本試驗所有病患皆成功完成 NBTXR3 的注射且 NBTXR3 於腫瘤內的分布情形良好並無明顯位移的情形發生。同時並發現 NBTXR3 不會影響影像導引放射治療 (Imagine Guided Radiation Therapy；IGRT) 的可靠性。

至於在抗腫瘤效果部分，智擎表示，在 7 例可評估病患中，有 3 例達到腫瘤完全反應，3 例達到腫瘤部分反應，也就是腫瘤直徑比治療前縮小達 30% 以上，1 例則呈現疾病穩定，也就是腫瘤直徑比治療前增大不足 20%，縮小不足 30%，整體腫瘤反應率達 86%，顯示 NBTXR3 合併放射線治療具有明顯的抗腫瘤效果。