保監會：推動保險公司探索多種方式登陸資本市場

在近日召開的2018年全國保險監管工作會議上，安排部署2018年重點工作時指出要繼續深化改革。具體内容包括市場體系方面，從嚴把關、分類處理，對已經批準籌備的機構，要密切跟蹤籌備情況，嚴把開業關;對處于申請階段的機構，分門别類嚴格審查，已證實的問題機構堅決予以清退，并進一步明确申籌機構排序規則，探索建立“儲備池”體系，加強窗口指導，提高市場準入工作的質量和透明度。同時，不斷豐富市場組織形式，鞏固擴大相互保險、互聯網保險、自保等領域試點，提高保險供給的多元化。産品服務方面，繼續推進意外險定價機制、經營銷售改革;深化商車改革，穩步擴大保險公司自主定價權範圍，加強多層次車險産品體系建設;支持保險資金審慎投資以避險為目的金融衍生品市場，積極推進保險資金參與長租公寓投資等領域。經營管理方面，适時出台《保險業新技術應用指導意見》，推動保險科技的研究和應用;推動保險公司探索多種方式登陸資本市場，支持中小保險機構挂牌新三板。

來源：證券時報APP

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