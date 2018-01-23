違反洗錢防制案件頻繁 民眾攜帶新台幣出國 超額113萬元飛了

洗錢防制法新制去 (2017) 年 6 月實施後，攜帶超額外幣或新台幣入出境未申報案件頻繁。財政部今 (23) 日表示，1/19 下午查獲持有台灣身分證的楊姓外配，攜帶新台幣 143.3 萬元未申報，除當場發還免申報限額新臺幣 30 萬元（同行旅客 2 人）外，超額新臺幣 113.3 萬元遭沒入。

根據財政部臺北關統計，去年 6 月實施洗錢防制法新制至 12 月底，旅客超額攜帶貨幣現鈔、黃金未申報或申報不實的案件共 53 筆，其中人民幣超額 23 筆最多，其次為新台幣 15 筆、美金和日圓各 6 筆。

而今年關務署也陸續查獲超額攜帶貨幣案件，其中包括今年 1 月 15 日旅客攜帶 1744 萬日圓入境，經該關稽查組關員攔檢查獲，除了發還等值美元 1 萬元之日圓，其餘超額 1631 萬日圓予以暫扣候處。

另外，1 月 19 日旅客自臺中國際機場搭乘越捷航空公司出境時，攜帶新臺幣 143.3 萬元，未經口頭或書面申報，除當場發還免申報限額新臺幣 30 萬元（同行旅客 2 人）外，超額新臺幣 113.3 萬予以暫扣候處。

高雄關也在 1 月 21 日查獲越南籍 37 歲阮姓、28 歲于姓及 25 歲高姓 3 名旅客，分別攜帶未申報新臺幣 12 萬 1300 元、12 萬 4000 元及 15 萬 6000 元出境等案件。

關務署表示，依據洗錢防制法第 12 條及洗錢防制物品出入境申報及通報辦法規定，旅客或隨交通工具服務人員，攜帶超逾新臺幣 10 萬元、人民幣 2 萬元及其他外幣等值美金 1 萬元出入國境者，應主動向海關申報，未申報者，超過限額部分由海關沒入；申報不實者，其超過部分予以沒入。