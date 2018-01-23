施羅德: 2018年有利亞洲債券市場

施羅德亞洲固定收益主管Rajeev De Mello發表報告指出，2018年，環球經濟增長改善及低通脹將對亞洲債券有利，但油價上升或會對亞洲區帶來阻礙。

2018年，該行預期亞洲債券市場將會受到正反兩面的影響。環球經濟增長及低通脹將為新興市場表現帶來強勁的動力。美國、歐洲及日本央行將會謹慎地撤銷寬鬆政策，從而令金融市場能夠繼續取得良好表現。

有多項因素可對此產生相反作用，包括油價上升會對亞洲區內的部份能源進口大國造成影響。中國仍然是未知數；經濟放緩的幅度大於預期將會對亞洲大部份地區帶來負面影響。市場將會從這些事件的次序中尋找訊號，但該行預期對於今年亞洲固定收益的整體表現有利。

美國經濟的增長動力亦在增強，資本開支增長及生產力增強為經濟復甦帶來支持。該行預期今年第一季度將會出現正常的季節性下跌，但這些不利因素將會被美國稅項改革法案的利好情緒所抵銷。

中國經濟增長持續優於預期，並對已發展及新興市場經濟體系的增長帶來貢獻。由於貨幣政策緊縮、供給側改革以及環保政策的影響，預期經濟增長率將會輕微放緩。當局會將淡化經濟增長目標及抑制槓桿比率過高，以及將解決環境污染問題作為優先。雖然中期而言，這些政策將帶來利好影響，但亦會導致中國對亞洲出口的需求放緩。

貨幣方面，美元將會延續2017年初以來的走弱趨勢；環球各央行料僅會緩慢地撤銷寬鬆貨幣政策。

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