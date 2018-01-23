【異動股】農林漁牧板塊走強 傲農生物(603363-CN)漲停

午後，農林漁牧板塊走強，截止發稿，傲農生物(603363-CN)漲停，羅牛山(000735-CN)漲9.24%報9.10元，羅頓發展(600209-CN)漲5.47%報13.12元，新五豐(600975-CN)、香梨股份(600506-CN)、蘇墾農發(601952-CN)、北大荒(600598-CN)、輝隆股份(002556-CN)漲逾3%，天邦股份(002124-CN)漲逾2%，新希望(000876-CN)、溫氏股份(300498-CN)、大康農業(002505-CN)、牧原股份(002714-CN)等股均有不錯表現。

2018年，中央一号文件發布在即。據中證報道，從權威人士處獲悉，今年中央一号文件將以鄉村振興戰略為主題，深化農業供給側結構性改革、推進農業農村現代化、推進鄉村治理體系和治理能力現代化等將成為其中的關鍵詞。國泰君安分析師鍾凱鋒認為，鄉村振興上升到國家戰略層面，農業迎來變革“新時代”;在供給側改革與土地流轉的催動下，種植鏈與養殖鏈優質企業將迎來發展黃金期。

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