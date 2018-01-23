恆指早段升逾200點 內險內銀股強勢

港股今早再次高開，高開213點並首次觸及32600點，其後走勢反覆，恆生指數最新報32599點，升206點；國企指數最新報13285點，升80點。

內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)最新報8.41元，升0.1%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.42元，升0.5%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.09元，無升跌，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H股最新報4.48元，升1.4%。

內險股方面，中國平保(601318-CN)(02318-HK)H股最新報98.3元，升2.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報26.05元，升0.6%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報41.85元，升2.2%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報465.8元，升1.3%，易鑫集團(02858-HK)最新報6.84元，升0.3%，閱文集團(00772-HK)最新報85.8元，升1.2%。

汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報25.9元，升4.9%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報9.51元，升0.4%，東風集團(00489-HK)最新報9.94元，升0.4%。

消費股方面，蒙牛乳業(02319-HK)最新報26.4元，跌1.9%，中國旺旺(00151-HK)最新報7.23元，跌0.1%，康師傅控股(00322-HK)最新報17.14元，跌1.5%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)