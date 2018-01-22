【港股解碼】南豬北上：成千上萬頭豬挺進大東北！

豬肉：明朝以來國內最偏好的肉類食品

1月18日，國家統計局發布數據顯示，2017年全國豬肉産量5340萬噸，增長0.8%。目前，我國豬肉産量占全球産量的一半，而人口占世界比重不到20%，算下來豬肉人均占有量38公斤，遠遠超過了世界平均水平。另外還有報道稱，中國的人均一年豬肉消費量達到了59公斤。2016年的全年肉類總産量是8540萬噸，而豬肉就占到了其中的62%，牛肉和羊肉各占8.4%和5.4%。

實際上，自2010年開始，我國的豬肉産量就一直在5000萬噸以上，而且豬肉的進口量也在逐年增加，國內消費者對食用肉中豬肉的偏愛已成爲明朝以來（元朝及之前爲羊肉等）最爲重要的食品消費特征之一，這一點可以從CPI食品類中豬肉的占比較高體現出來。

圖爲2013年—2016年國産豬肉和進口豬肉的對比圖（單位：萬噸） 圖源：網絡

豬肉從哪來？——南方水網地區爲主

既然豬肉已經成爲大部分平民百姓生活中離不開的食物，那麽，作爲一種動物，在上餐桌之前，它的生存、成長環境如何？能否讓消費者吃的心安理得、有滋有味同時有保證？

2016年中國生豬養殖分布圖圖源：網絡

根據2016年的數據，目前國內的生豬養殖主要集中在四川、湖南、河南等相對地理位置偏南方、河流較多的一些大省，截至2016年底，生豬養殖的上市企業爲15家，飛揚跋扈的豬肉市場誕生了一批知名的企業家，如北大“屠夫”陸步軒，網易“丁磊黑豬肉”。消費升級的新形勢下，受歡迎的豬肉都有綠色、安全、品牌溢價等特點，很多已經通過互聯網銷往全國、做強了豬肉品牌。

圖源：網絡

然而，真正已經做成了品牌的豬肉畢竟是少數，大部分消費者購買豬肉還是去家附近的食品市場，這些豬肉主要來自中小養豬場，具體來源和質檢不透明，所以不一定能保證全部綠色安全。

有報道稱，豬肉市場巨大，投資人群體也很龐大，但真正養優質豬的不多。在部分中小養豬場，從場地選擇到養殖過程都呈現巨大問題，如豬飼料的髒亂差、豬糞便造成養殖場嚴重汙染、豬肉質量堪憂。

而南方的水網地區尤其面臨著養豬的環保壓力，當地的生豬養殖場也在加快推進標准化改造，對于不符合環保要求的，開啓了關閉拆除或向外地“遷徙”的趨勢。數據顯示，2017年全年，福建的南平市共拆除關閉生豬養殖場7180家。

南豬北移：向東北“遷徙”

近期，雛鷹農牧、溫氏、大北農等多家上市農牧企業公布了養豬場新建或擴建計劃，不約而同的是，大部分新建和擴建工廠都在東北地區。

2017年的中央一號文件提出，穩定生豬生産，優化南方水網地區生豬養殖區域布局，引導産能向環境容量大的地區和玉米主産區轉移。而東北地區正符合這樣的養殖需求，在農業部印發的《全國生豬生産發展規劃(2016—2020)》中，結合各地的産業發展和環保現狀，江蘇、浙江、福建等10個南方省份被劃爲約束發展區，東北四省區（包含內蒙古）被劃爲潛力增長區。在環保政策倒逼以及比較優勢驅動下，生豬養殖正加快挺進東北地區。

據農業部統計，2016年以來，南方水網地區生豬調減了超過1600萬頭。國內大型畜牧業龍頭企業相繼布局東北。初步統計顯示，東北地區在建生豬養殖項目投資已經超過615億元，2018年底前可新增出欄1540萬頭。

越來越多的畜牧業龍頭企業在東北地區擴建，生豬養殖呈現向北“遷徙”的趨勢，這裏的人工成本、土地資源更有優勢，且生豬的主要飼料——玉米在東北産量較大。“豬從南方來”，逐漸成爲曆史。

作者：張欣然

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