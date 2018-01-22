深交所：直接融資規模穩步提升 服務實體經濟能力邁上新台階

據深交所消息，2017年，深交所認真貫徹落實黨和國家方針政策，按照證監會黨委決策部署，主動服務和融入國家發展戰略，以供給側結構性改革為主線，不斷提升直接融資能力，持續完善市場培育服務體系，加大對科技型創新創業企業的支持力度，努力推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，在擴大直接融資規模、促進企業轉型升級、實現創新驅動發展、服務國家“一帶一路”倡議等方面取得了積極進展，多層次資本市場服務實體經濟的能力進一步提升。

一是直接融資能力穩步提升，上市公司借助資本市場平台不斷做優做強。2017年，深交所穩步提高直接融資比重。一方面，不斷擴大優質增量供給。深市新增上市公司222家，首發融資額925億元，公司家數和融資額分别增長79%、93%，IPO家數和規模均居全球前列。另一方面，積極優化存量資源發展。充分發揮平台優勢，積極推動存量上市公司利用資本市場創新融資方式，滿足科技創新的融資需求，2017年深市264家公司完成再融資，募集資金3,171億元，有力推動傳統産業轉型升級，加快新興産業布局，幫助公司提質增效。甯波銀行完成可轉換公司債券的發行，募集資金100億元，用于支持公司的業務發展。啓迪桑德完成非公開發行股票，募集資金45.89億元，用于環衛一體化平台、垃圾焚燒發電、餐廚垃圾處理等環保項目建設。上市公司借助資本市場，不斷整合産業資源，推動技術進步，提升經營效能，實現業績持續增長。2017年前三季度，深市2,051家上市公司平均實現營業總收入35.23億元，同比增長25.60%，平均實現歸屬于母公司股東的淨利潤2.58億元，同比增長25.93%，深市披露業績預告的1,006家公司中，近8成預計2017年度業績同比增長，全年業績預計持續向好。

二是充分發揮資本市場資源配置功能，助力上市公司不斷提升發展質量。近年來，深交所積極推進以産業整合為重點的市場化并購重組，嚴厲打擊“忽悠式”、“跟風式”重組，淨化市場環境，引導一批創新能力強、發展前景廣、契合國家發展戰略的優秀企業通過并購重組登陸資本市場，切實服務供給側結構性改革，支持傳統産業轉型升級，實現高新技術企業加速發展。2017年，深市182家上市公司完成重組，累計交易金額達5,171億元，配套融資金額1,273億元。通過市場化并購重組，優化資源配置，進一步提升企業産品質量和服務質量，不斷增強企業核心競争力和盈利能力。國内快遞行業龍頭企業順豐控股重組上市登陸深交所，加快了企業“天網+地網+信息網”組合的智能物流布局，提升了核心競争力，公司2017年前三季度實現營業收入498億元、淨利潤36億元，業績規模持續增長。木林森通過收購同行業國際高端品牌“歐司朗”通用照明業務，逐步發展成為全球化照明企業，通過内生增長與外延并購相結合的方式不斷發展壯大。

三是貫徹國家創新驅動發展戰略，實現資本市場和科技創新協同發展。黨的十九大報告指出，創新是引領發展的第一動力。深交所作為服務實體經濟的重要平台，長期以來積極支持國家創新體系建設，加強對企業創新的支持，引導資金投向創新企業，促進科技成果轉化，全力打造世界領先的創新資本形成中心。目前，深市戰略新興産業企業超過760家，占比36%，其中，創業板戰略新興産業企業占比超過70%。深交所培育了海康威視、京東方、中興通訊、科大訊飛等一批高科技标杆企業。同時，不斷強化上市資源培育工程，切實提升創新企業培育服務功能。全球最大的基因組學研發機構華大基因于2017年7月登陸深交所創業板，募集資金4.84億元，主要用于醫學檢驗解決方案平台升級項目、基因組學研究中心建設項目等，資本市場為這些研發投入大、技術領先的企業創造了可持續發展的有利條件。作為中國經濟增長的新引擎，戰略新興産業中的新能源汽車、節能環保、新能源、高端裝備制造業深市上市公司的盈利能力表現突出，2017年前三季度淨利潤同比增長分别為95.38%、49.79%、44.89%、33.65%。

四是助力國有企業深化改革，推動國有資本做強做優做大。資本市場作為推進國有企業改革的重要渠道，深交所一直發揮着“助推器”和“加速器”的作用，積極推動國有控股上市公司通過戰略性并購重組，加快實現國有經濟布局優化、結構調整、産業整合、業務拓展，為國企改革注入新動力。2017年，中油資本完成重大資産重組實現中石油集團金融板塊整體上市、招商公路吸收合并華北高速實現整體上市，這些都是資本市場服務和支持國企改革、培育具有全球競争力的世界一流企業的重要體現，也是上市公司借助資本市場整合産業資源、實施自身發展戰略的重大成果。

五是充分發揮樞紐作用，助力上市公司響應國家“一帶一路”倡議。深交所積極引導上市公司借助資本市場平台實現“走出去”發展戰略，推動上市公司積極參與國家“一帶一路”建設，努力推動形成開放合作新格局。目前，深市共計300餘家公司參與國家“一帶一路”建設，包括在相關地區開展商品服務貿易、項目投資、工程建設、貸款融資等，合計涉及金額約為2,000億元，業務遍布70多個國家和地區。中工國際利用自身豐富的國際工程總承包管理經驗，遵循共商共建共享原則，投資開發并參與建設中國-白俄羅斯工業園，成為“一帶一路”建設項目中已經成功落地的互利合作典範。

2018年，深交所將不忘初心，牢記使命，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，不斷增強資本市場服務實體經濟能力，提升資本市場直接融資能力，促進多層次資本市場健康發展，更好地服務供給側結構性改革，更好地服務創新驅動發展戰略，助力中國經濟高質量發展。

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