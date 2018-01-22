賽鴿獎金7成要課稅 可自行舉證減除必要費用

財政部今 (22) 日宣布，個人參加國內賽鴿比賽得獎的獎金收入，要課徵綜合所得稅。其中若個人採自行舉證必要費用，可從獎金收入核實減除必要費用，並以其餘額為所得額，合併課徵綜合所得稅，不過該類收入難以舉證，財政部表示，無法舉證者，將以 3 成做為必要費用減除，剩下 7 成則併入綜所稅課稅。

賽鴿活動在台灣行之有年，財政部表示，個人參加賽鴿團體舉辦賽鴿比賽，其比賽獲得獎金收入，為所得稅法中競技、競賽之獎金或給與，應依法課徵所得稅。而採自行舉證必要費用者，以獎金收入核實減除必要費用，以其餘額為所得額，合併課徵綜合所得稅，前述可減除的必要費用並無上限，最高可自收入中全額減除，即免繳稅。

由於賽鴿活動相關費用支出，包括鴿舍建造費用、飼料費、打針費、訓練費等，通常不會設帳記載、保存憑證，但該相關費用具有累積性且支出金額較高，因此，財政部表示，若未能舉證必要費用者，可以獎金收入按 30% 計算必要費用，剩下的 7 成再併入綜所額課稅。

至於個人以賽鴿活動進行賭博，其賭金收入或是相關收入都須沒入，尚無課稅問題。舉例來說，若小華私下簽賭賽鴿被警方抓到，其所獲得的賭金需要全部沒入國庫，若小華是正式參加賽鴿比賽，獲得獎金 100 萬元，但小華並未保留費用支出的收據或記帳，其獲得的獎金 7 成，即 70 萬元，則需要納入綜合所得額課徵綜所稅。