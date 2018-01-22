綠電再生去年EPS 1.19元 預計3月底上櫃掛牌

由台灣家電廠商投資成立的綠電再生 (8440-TW) ，去年稅後純益 3881 萬元，年增 39%，每股稅後純益為 1.19 元，該公司董事會今 (22) 日決議將配發 1 元現金股息，綠電再生上櫃案也已獲 OTC 通過，將於 3 月底正式掛牌。

同屬廢棄物清理業的台灣鋼聯 (6581-TW)，則將在 1 月 30 日以每股 86 元上市掛牌。

法人預估，綠電再生上櫃承銷價將在每股 16 元，將含息上櫃掛牌，但在綠電再生完成上櫃前現增後，股本將由目前 3.26 億元，增加到 3.8 億元，上櫃後股東可分配到股利將稀釋再每股 0.85 元的現金股息。

綠電再生成立於 1998 年，董事長為洪敏昌，目前股本為 3.26 億元，主要股東為台灣松下持股 18%，東元 (1504-TW) 普騰持股 15%，台灣三洋 (1614-TW) 持股 8.9%，大同 (2371-TW) 持股 4.6%，台灣日立持股 4.5%，兆豐金控 (2886-TW) 綜合持股約 16%。

綠電再生去年營收為 6.13 億元，年增 5.17%，稅後純益稅後純益 3881 萬元，年增 39%，每股稅後純益為 1.19 元。

綠電再生主要為處理台灣家電及資訊產品廢棄物的廠商，去年處理台數約 63 萬台。