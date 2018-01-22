【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤攻過 11200 整數心理關卡，再創 28 年新高點！

台股今日開高，早盤一度震盪跌至平盤以下，但穩守 11100 整數心理關卡，尾盤拉高在 12231 收最高，日線再收一根中紅 K，日線已是連七紅的局面，月線與季線呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能突破 1400 億之上，代表投資人信心逐步穩健，今日的震幅有 89 點之多。收了一根中紅 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今日類股漲多於跌，漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 1.9%，電子零組件、玻陶、光電等漲幅也超過 1%，電腦設備、資訊服務、塑膠、其他類、食品、化學、建材營造、觀光、電器電纜、電子通路、紡纖、化學生醫、通信網路等也均收紅。

下跌類股則有航運、生醫、水泥、油電燃氣、橡膠、鋼鐵、其他電子、汽車、電機機械、金融、造紙等。

台積電今天繼續扮演台股攻高領頭羊，盤中最高來到 262 元，創續歷史新高，市值也同步創高，尤其台積電董事長張忠謀在法說會上，釋出矽晶圓將持續缺貨的消息，今天更是大舉發酵，環球晶大漲逾 8%，台勝科、嘉晶、合晶、中美晶等更是亮燈漲停。

被動元件也由龍頭廠國巨回神帶動，國巨再創掛牌新高，推升信昌電、奇力新、立隆電、華新科、九豪、美磊、興勤、聚鼎、立敦、禾伸堂、、大毅、光頡凱美、智寶、華容、金山電等均漲逾 1%。

面板股也因為去年獲利亮眼，市場預期有機會配發高股利，友達及群創成交量均超過 20 萬張，漲幅也雙雙超過 2%。