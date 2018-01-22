【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(3443 創意) 亮燈漲停板囉。

大盤分兩段式上漲，第二波從壓回到 1/11 的 10770 點再度上漲，到今天的最高點 11231 點，又上漲了 561 點。近期大盤的多頭氣燄有越來越強盛的味道出來，但是樹再高不會漲上天，大家在操作上還是要注意回檔的風險。終場大盤上漲 80 點，以 11231 點做收，量能為 1482 億元。

重點持股報告。

(3264 欣銓) 上禮拜五尾盤受傷，今天開盤之後放棄操作，損出留給別人玩了。

(1710 東聯) 股價真的太溫吞，先前已獲利出一半，今天另一半全出換股。

(6213 聯茂、6591 動力) 續抱。動力就是一路上漲的好股票，我們全體會員的獲利也持續增加，請續抱還可以期待。

(6438 迅得) 今日強勢股。

(6257 矽格) 今天股價又再創新高囉，會員股票持續創高，獲利持續增加。

(6290 良維) 今天股價也是持續創新高囉。

(4991 環宇) 股價始終維持在系統之內，雖然要稍作等待，但等待的結果是甜美的，今天環宇開始發動攻擊，股價創下波段新高囉。

(8069 元大) 恭喜新進會員，又是現買現賺囉。會員進場佈局之後，元大很幸運的尾盤發動攻擊，收在今天的最高點，股價差不到 1% 就要漲停板囉，一進場就有獲利的操作是最棒的，感謝。

(3443 創意) 今天亮燈漲停板囉。從 01/15 帶領會員進場以來，從原本不到 280 元，一直到今天股價已經來到 337 元囉，太棒了，光是這一檔就有相當不錯的獲利出來， 我們持續加油。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8069 元太、6438 迅得、4991 環宇、6213 聯茂、6290 良維、6257 矽格、6591 動力 - KY、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)