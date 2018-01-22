大媽都進場就是泡沫化！開年來最熱門股票Celltrion恐被打回原形

一家名氣不高的南韓仿製藥公司 Celltrion Inc 在 2018 年開年曾一度擠身全球交易最熱門股票，但如今恐怕將被打回原形。

Celltrion 過去一年漲幅 185%，本月交易量一度超過特斯拉 (Tesla Inc.) 和花旗 (Citigroup Inc.) 等知名企業，但卻在上週走勢大逆轉。周一收盤，已經較 1 月 15 日高點下挫 20%，係因第四季獲利令人失望且德意志銀行研究報告批評該公司會計。

倘若 Celltrion 看空者說中了，那該公司股票還有很大下修空間，一些首爾機構資金經理人認為，該公司去年的漲幅不合理，是南韓大媽過度投機的產物，即使經過這波大跌，該股票價值仍就是獲利的 100 倍，與基準 Kospi 指數的 13 倍相距甚遠。德意志銀行 1 月 18 日的報告指出，Celltrion 股價可能會下跌 70%。

新漢法國巴黎資產管理公司（Shinhan BNP Paribas Asset Management Co.）資深基金經理人 Jung Sung-Han 表示，「家庭主婦都在談論 Celltrion，這就是一檔股票明顯的泡沫化現象。」

Celltrion 代表拒絕評論近日公司股票走勢，但該公司駁斥德意志銀行的報告，聲稱將生物仿製藥廠商的會計與全球製造廠商的會計相比，這是「扭曲的分析」。

Celltrion 的股價走勢

上漲原因

位於南韓仁川的 Celltrion 公司，美國食品和藥物管理局（FDA）下個月批准其 Truxima 藥物（一種羅氏公司的淋巴瘤藥物 Rituxan 的生物仿製藥），根據彭博資訊分析，該藥物將讓 Celltrion 公司可切入這價值 39 億美元的市場。該公司本月稍早曾宣布將把一座新工廠的產能增加兩倍，預計今年下半年開始建設。

更廣泛的市場變化也有所幫助。Celltrion 未來幾個月可能納入南韓大盤股指數，這通常可望刺激買氣。南韓政府增加購買小型股，尤其是利用養老基金，這也助長其漲勢。

DB 資產管理公司股票部門主管 Lee Seung-Hoon 表示，軋空也是該公司股價上漲動力之一。(按：個股因供給不足、需求強勁而價格上揚的現象。多發生在流通量不高的小型股上。個般的價格開始急漲時，空頭很可能會買進以平倉，推動升勢延續。)

泡沫破裂

Celltrion 周五公布第四季營收和獲利低於預期後，股價下跌 9.9%。但交易量仍高 (約莫價值 10 億美元)，根據彭博數據，這大致等同 AT&T Inc. 和 Wells Fargo & Co. 這些公司的交易量。

Midas 國際資產管理公司執行長 Heo Pil Seok 表示，該公司股票可能在預計邁向 Kospi 時再面臨進一步拋售壓力。此外，野村證券分析師 Cara Song 在本月 16 日的報告建議，投資者應拋售，凸顯其估價已昂貴。

DB 資產管理公司的 Lee 說，「大家都認同，這公司股價漲太多了。」