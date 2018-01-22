恒生蒒俊昇：中國結構調整令人民幣潛在2-3%貶值空間

恒生銀行首席經濟師薛俊昇，1月22日出席香港總商會午宴上指出，中國於2009年為應對金融危機，大幅增加工業投資，至2014年工業生產較2009年增加一倍，因此近數年中國致力去庫存，將工業以至房地產庫存降低，中國的固定投資亦顯著放緩，由高峰期的33%增速，降至8%增速。

中國在新常態後，他表示近數季中國經濟增速已見穩定下來，然而中國金融信貸餘額佔GDP比重仍在上升，中國正聚焦於金融市場去槓杆，貨幣供應增長亦在回落至8.2%新低位。他對中國2018年中國經濟表現樂觀，料達6.6%，較市場平均估計的6.4-6.5%為高。

人民幣過去一年顯著升值，主要由美元弱勢所帶動。他表示短期人民幣強勢持續，升至6.4-6.5水平；不過中國處於新常態，面對去庫存等結構性問題，人民幣2018年仍有2-3%跌幅空間；但若美元持續弱勢，則人民幣仍會呈強。



美國經濟方面，政府推行大幅減稅政策，無疑刺激美國經濟；他預期2018年美國GDP增速將由2017年的2.3%提升至2.6%；並為美國聯儲局2018年加息3次提供利好環境。然而，他對美國中長期經濟前景看法負面，估計稅改導至美國財政赤字達1.5萬億美元。至於美國通脹走勢，將視乎原油價格走向，以及美元走向。

香港方面，他預期2018年的GDP增速略為放緩，由2017年的3.6%降至2.8%；由於較高基數效應，中國經構改革減慢增速的影響，以及本地消費，於去年經歷股市大幅上揚1/3後，今年股市亦難望仍強勢支持消費增長。另外，他預期今年香港調高最優惠利率機會，較去年為高。環球市場發達經濟體的失業率都創下多年底位，他分析由於人口老化，更多人退休離職，令失業率低企。

文：周燕芬

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