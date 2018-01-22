山西允許煤礦異地重組 2020年底前60萬噸/年以下煤礦全退出

據山西省人民政府網消息，近日，山西省人民政府官網發布《關于推進煤礦減量重組的實施意見》稱，將在兩年内對60萬噸/年煤礦進行減量重組，力争2020年底前60萬噸/年以下煤礦全部退出，單一煤炭企業生産建設規模力争達到300萬噸/年以上。

意見要求，兩年内，60萬噸/年以下(不含60萬噸/年)煤礦實施減量重組，到期仍未重組的，省政府根據發展需要有序納入去産能規劃。對應參加減量重組、但拒絕參加的煤礦，企業要出具書面意見備查。2020年底前，單一煤炭企業生産建設規模力争達到300萬噸/年以上;鼓勵60萬噸/年及以上的煤礦參與減量重組，提升單井規模，實現集約化、規模化生産。各市政府、省屬五大煤炭集團公司在3月底前編制完成本市監管(或本集團公司)煤礦減量重組實施方案。重組過程中，保留煤礦為生産煤礦且不需要改造建設的，被重組煤礦依法停産停建，其礦井實施關閉。

在政策支持方面，山西省支持具備條件的企業上市融資，鼓勵證券公司、資産管理公司等參與企業重組，為企業提供多方位的融資服務;進一步落實企業重組稅收優惠政策。

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