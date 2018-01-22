【異動股】互聯網金融概念股大漲 生意寶(002095-CN)等多股漲停

今日早盤，互聯網金融概念大漲，截至發稿，安碩信息(300380-CN)、天源迪科(300047-CN)、上海鋼聯(300226-CN)、同花順(300033-CN)、生意寶(002095-CN)等5股漲停，其中上海鋼聯為連續第二個交易日漲停，該股1月以來累計漲幅已超4成。昆侖萬維(300418-CN)、東方財富(300059-CN)漲超6%，此外，金證股份(600446-CN)、怡亞通(002183-CN)、銀之傑(300085-CN)、東易日盛(002713-CN)、恒生電子(600570-CN)等股均漲逾4%。

近日，由國家電子合同備案平台承辦的2018互聯網金融安全高峰論壇在北京盛大舉行。伴随着互聯網+、大數據、人工智能等新興産業的持續發展與推進，互聯網金融的潮浪正在全球範圍内改變現有的金融業態。近年來，強勢崛起的互聯網金融在當前又被賦予了更多的内容與實現方式。其中，區塊鏈和網絡安全被認為是目前互聯網金融領域中最值得關注的兩大部分，相關上市公司的發展潛力不容小觑。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)