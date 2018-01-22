台股盤中—台積電帶頭衝 指數進逼11200點 再改寫27年多新高

台股今 (22) 日持續高檔震盪向上，權值股台積電大漲衝新高帶頭衝，指數盤中頻創高，股王大立光雖未跟上，不過信驊、樺漢等高價股也強勢表態，另外台積電喊今年矽晶圓漲價趨勢確立，台勝科、合晶等多檔個股強攻漲停，大盤指數盤中穩步向上，上漲 30 多點，盤中最高衝 11199 點，進逼 11200 點關卡，再寫 27 年多來新高。

台股今日由台積電領軍，台積電受惠外資點名看好，盤中股價、市值分別達 262 元與 6.79 兆元，再寫台股新紀錄，在台積電帶動下，半導體股漲勢整齊，多檔強勢上攻，包含虹冠電、漢磊、矽力 - KY、創意、京鼎、世芯 - KY、創惟、鈺創、信驊、晶豪科等，股價都有 3% 以上漲幅。

台積電也在法說會上證實，今年矽晶圓價格看漲，激勵矽晶圓相關個股股價衝高，台勝科、合晶亮燈漲停，環球晶也有 7% 以上漲幅，母公司中美晶同步亮燈，族群股價強勢。

被動元件與電子零組件等相關族群股價今日表現也亮眼，首利、晟鈦、國巨、立隆電、禾伸堂、奇力新、華新科等，股價也都有 3% 以上漲幅，另外電子零組件台郡、台汪電、健和興、鈺邦等，股價也維持上漲逾 2%。

面板雙虎友達與群創等同步衝鋒，激勵光學類股股價齊揚，揚明光、元太、一詮、晶電、GIS-KY、TPK-KY、中環、碩禾、隆達、東被、彩晶、錸德等，盤中股價也都有 1% 以上漲幅。

整體而言，台股今日高檔震盪走高，盤中再改寫 27 年多新高，法人表示，資金行情熱度延續，多頭今日猛攻半導體族群，帶動指數走高，盤勢只要可以維持穩定的資金輪，指數就仍有高點可期，個股方面以具基本面與題材雙支撐個股為主。