

◆盤勢分析

1. 美股已公布財報的企業中，79% 獲利高於預期，89% 營收高於預期。美國參議院未通過臨時支出法案後，政府進入關門程序。上週五美股上漲，漲幅介於 0.11 至 0.55％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：\

（1）量能：成交量是否大於 20 日均量仍為檢驗多頭延續力道的重要量尺。

（2）均線：均線多頭排列，支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 11,200-11,250 點。

（3）技術指標：指標背離，9 日 K 值及 5 日 RSI 位處超買區，短線偏多但需提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日及 10 日線之上並續創新高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、PCB、3D 感測、電競、網通、工業 4.0、原物料、生技、內需、金融等。

4. 台塑四寶去年稅後共大賺逾 2,300 億元，再寫新猷，1326 台化每股純益更衝上 9.3 元新高。市場開始期待四寶今年現金股息發放狀況，若以去年四寶盈餘配發率落在七成左右估計，四家公司共可望發放 1,660 億餘元現金，為連續三年現金股息超過千億大關。若原油價格能維持高檔將有助台塑四寶 2018 年的獲利表現。

5. 寶成工業（9904）董事會昨（21）日決議通過，為簡化集團架構與策略發展考量，擬支付港幣 109 億元（約新台幣 410.9 億元）私有化間接持股 31% 的寶勝國際（香港聯交所股票代號 3813）。長線可觀察寶成集團對代工及自有品牌的資源配置更動。

6. 大陸官方近期掀起環保嚴查行動，繼昆山政府祭出限產令後，長三角及珠三角已全面加強取締排污違法，而江蘇省政府上周末亦發布半導體行業污染物排放標準。也就是說，大陸在全力支持半導體廠及面板廠的擴產之際，也擬訂更嚴格的廢水、廢氣等排放標準，法人看好朋億（6613）、崇越（5434）的廢水處理等環保業務接單暢旺且大單在握，可望直接受惠。大陸重環保輕經濟的策略改變將影響長期台商的生產基地佈局。

7. 進入 2018 年，被動元件產業罕見進入 MLCC、晶片電阻、鋁質電容同步上漲的時段，特別是 MLCC 因 EMS 客戶在第 1 季拉大漲幅，漲價效應將抵銷第 1 季工作天數短少的干擾，法人預期，MLCC 大廠國巨（2327）、華新科（2492）挑戰第 1 季營收超越去年第 4 季，登上歷史高峰。2018 年被動元件的供需情況對業者有利。

