【香港地產】利嘉閣：十大屋苑周末錄15宗買賣 按周跌6宗

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由於二手市場交投暢旺，市場盤源被消化，個別屋苑更出現缺盤及業主反價的情況下，本周末二手成交量稍為下跌；不過，現時錄得雙位數的成交量，也是近期不錯的成績，反映二手市場仍然暢旺。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(1月20至1月21日)十大指標屋苑累錄15宗二手買賣個案，較上周末(1月13至1月14日）的21宗下跌6宗或約29%。

廖偉強指出，近期股市創新高，二手樓市交投增加，並且上周九龍塘龍翔道地皮以逾124億元高價成交等市場利好因素，都帶動整個樓市氣氛，有助推動一手及二手的成交。現時多個一手項目推出，銷情十分理想，部份新盤更即日沽清推售之單位，在市場氣氛利好之下，預期二手成交量會持續向好。廖氏續指，由於上星期二手成交量急增，導致現有的盤源被市場消化，造成缺盤的情況；同時，部份業主見市場氣氛好而選擇反價，因而交投有所放緩，但相信在多方利好因素下，二手成交量依然暢旺。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，新界區錄得9宗成交，較上周減少2宗，但仍然是本周最多成交之地區；九龍區則由上周7宗下跌至本周5宗；港島區成交宗數為1宗，較上周跌2宗。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現最佳，共錄得6宗成交，與上周8宗比較，減少2宗；其次是沙田第一城，錄得3宗成交與上周持平；錄得2宗成交的屋苑分別有麗港城及美孚新村，而康怡花園及黃埔花園則各錄得1宗成交。

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