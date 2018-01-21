【香港地產】香港置業：週末十大屋苑錄8宗成交 按週下跌6宗

香港置業行政總裁李志成(Richard Lee)表示，日前龍翔道一幅住宅地皮以124.5億港元批出，每平方呎樓面地價更創九龍住宅地皮新高，在地王效應、新盤熱銷及港股造好等利好因素下，樓市氣氛持續火熱，準買家入市態度積極，四出睇樓尋覓心儀單位，故本週末各區睇樓量普遍上升一至兩成。惟不少業主看好後市，態度轉趨強硬，採封盤惜售策略，個別業主甚至轉售為租，即使部份準買家願意追價入市，亦礙於盤源有限，令交投放緩。本週末十大二手指標屋苑錄約8宗成交，較上週回落6宗。李志成料二手盤源將持續匱乏，加上多個新盤陸續推售吸納購買力，令本週末二手交投受壓。

根據香港置業旗下分行截至今日下午3時統計，港、九及新界十大主要藍籌屋苑於本週末兩日共錄得約8宗成交，較上週末14宗回落約6宗，跌約43%。錄得成交的5個屋苑當中，以維景灣畔錄約3宗成交表現最好；沙田第一城錄約2宗成交；太古城、康怡花園、美孚新邨各錄得1宗成交，其餘5個指標屋苑則「零成交」。

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