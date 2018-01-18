央行發文鼓勵銀行將人臉識别、二維碼嵌入開戶流程

據央行官網消息，為進一步便利新設企業開立人民币銀行結算賬戶，1月16日，央行發布《中國人民銀行關于優化企業開戶服務的指導意見》(以下簡稱《意見》)，就優化企業開戶服務提出意見。

在優化銀行開戶流程方面，《意見》指出要推廣電子渠道預約開戶。鼓勵銀行業金融機構充分利用網上銀行、手機銀行、自助櫃員機、微信公衆号等電子渠道為企業提供開戶預約服務，支持企業在線填寫開戶申請、預提交開戶資料和銀行在線預審核，力争做到企業開戶一次辦結。企業開戶時可不提交機構信用代碼證。

同時，《意見》提出積極運用技術手段提升賬戶審核水平，鼓勵銀行充分利用銀行數據庫、政府數據庫、商業數據庫等合法、有效的信息平台，交叉驗證企業身份信息，提高開戶審核效率和準确度。鼓勵銀行將人臉識别、光學字符識别(OCR)、二維碼等技術手段嵌入開戶業務流程，作為讀取、收集以及核驗客戶身份信息和開戶業務處理的輔助手段。

對于小微企業開戶，《意見》要求銀行應當不斷提高小微企業開戶服務意識和水平，鼓勵銀行開通小微企業開戶綠色通道。原則上應當在受理小微企業開戶申請之日起2個工作日内完成開戶審核。

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