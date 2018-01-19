〈遠雄人壽展望〉大舉招兵買馬 專職業務員力拚成長20%

壽險業今 (2018) 年大舉招兵買馬，遠雄人壽也釋出增員計畫，發言人暨副總何京玲表示，今年將以專職業務員人力成長 20% 為目標，壯大業務團隊。

展望 2018 年，遠雄人壽在新任董事長孟嘉仁領軍下，業務經營方面，持續耕耘多元化銷售通路，深耕與經代保險公司、銀行等通路夥伴合作經營；自有業務部隊維持高成長人力目標，何京玲表示，遠雄人壽目前業務員約 6200 人，其中專職者超過 50%，今年將以專職業務員人力成長 20% 為目標，會透過各種增員方案引進新秀，壯大業務團隊。

遠雄人壽商品策略部分，以推動分期繳商品、提高其市場占比為主力，何京玲表示，遠雄人壽今年分期繳 FYP 保費以成長 15% 為目標，以提供長期穩定保費收入。

此外，遠雄人壽長期專注於健康險保障服務，未來亦隨時掌握市場脈動、客戶需求與同業態勢，規劃符合市場創新商品，並提供保戶更全面的健康照護服務。同時因應市場升息，將擴大美元商品設計，提高銷售佔比，達到同業市場水平。

遠雄人壽指出，該公司一步一腳印穩健成長，屢獲國內各大專業獎項的肯定，日前在《現代保險健康理財雜誌》所公布的「保險品質獎—全國最佳壽險公司排行榜」中，不僅品牌認同度提升至少 10 個百分點，連續兩年成長逾一成，更榮獲「知名度最高」優等肯定，排名非金控壽險公司第四名；另外「業務員最優」的認同度也相對提升。