鈺齊去年營收及獲利雙創新高 全年EPS 5.76元

製鞋廠鈺齊 (9802-TW) 去年營收突破百億元創新高，該公司今 (19) 日公布去年獲利自結數稅後純益為 8.19 億元，也創歷史新高，年增 16.6%，每股純益為 5.76 元。

鈺齊去年第 4 季合併營收為 27.5 億元，營業利益 2.95 億元，分別較 2016 年同期成長 21.3%、62.4%，也較第 3 季成長 1.1% 及 60.7%。鈺齊去年第 4 季單季毛利率 19.2% 及營業利益率 10.2%，稅後純益為 1.94 億元，每股純益 1.33 元，毛利率季增 3.58 個百分點，年減 0.24 個百分點。

2017 年鈺齊營收達 103.88 億元、毛利率 19.8%，稅後純益 8.19 億元，創歷史新高，年增 16.6%，每股純益為 5.76 元毛利率則年增 1.81 個百分點。

鈺齊目前依然看好全球戶外運動風潮，該公司研判主要戶外品牌業者將持續整合時尚設計，並將致力於開發兼具休閒與機能的多功能鞋款，而這正是鈺齊多年的核心競爭優勢。

此外，鈺齊對於集團產能擴增計劃仍會以 10-15% 為年度增長目標，而產值的增加除了新產線建置之外，生產效能提升的軟實力更是主要動能，去年年已大幅擴增新產線並已大量招聘新員工之下，今年上半年將不再大舉擴增新線，而將以持續提升生產效能及經管效率為經營主軸。