野村:內銀股相對歐美同業 股本回報率高但估值低

野村中國及香港銀行業股票研究主管江利，於1月19日電話會議上表示，內銀股的估值仍被市場低估，內銀股於2017年的市帳率約為1倍，2018年將降至0.93、0.92倍；然而內銀股的股本回報率則分別高達13%、12%，相對於歐洲同業的3%，以及美國同業的9%為高，但歐美國同業市帳率達1.4倍! 中國估值有上升空間。

至於內銀股的盈利增長潛力，她認為有雙位數字增長；2017年的撥備前盈利增幅料達11%，2018年料達13%。

中央加強對銀行非標準化債權資產業務監管，她表示於2017年9月底相關理財投資非標業務規模達4.8萬億元，她估計至2018/2019年有關規模將會縮減至1萬億元。

對於銀行業淨息差走向，她估計大型銀行2018年會提升6個基點，2019年再提升8個基點；至於股份制銀行，於2018年會持平，至2019年才有望再反彈。

內銀股的貸款業務亦在轉型，由按揭走向消費金融、中小企貸款等非按揭業務，而這方面主要受益於金融科技的大數據配合，讓銀行得以在成本可控、風險可控情況下，拓展消費金融業務。

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